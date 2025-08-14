Određeni suci za treće kolo HNL-a, evo kome je pripao derbi na Rujevici

Treće kolo HNL-a je iza ugla. U petak ga otvaraju Vukovar i Istra na stadionu Cibalije u Vinkovcima. Derbi kola igra se u subotu na Rujevici gdje se sastaju prošlogodišnji prvaci, Rijeka i viceprvaci, Dinamo.

Poznato je tko će suditi tu utakmicu. Bit će to Patrik Kolarić iz Čakovca. Pomagat će mu Bojan Zobenica i Ivan Janić dok će četvrti sudac biti Duje Strukan. U VAR sobi će biti Mario Zebec i Vedran Đurak. Kolarić je ove sezone sudio utakmicu Hajduka i Istre u prvom kolu, a sudio je i posljednji međusobni susret Dinama i Rijeke u kojem su Modri u travnju slavili 1:0 na Maksimiru.

Hajdukovu utakmicu sa Slaven Belupom na Poljudu u nedjelju sudit će Mateo Erceg. Vukovaru i Istri pravdu će dijeliti Ivan Vukančić iz Benkovca, Lokomotivi i Gorici Antonio Melnjak iz Rijeke dok će okršaj u Varaždinu između domaćina i Osijeka suditi Igor Pajač iz Zeline.

