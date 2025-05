Papparazzi ulovili Alonsa i ženu po dolasku u Madrid

Xabi Alonso danas je i službeno predstavljen kao novi trener Real Madrida. 43-godišnji španjolski stručnjak stavio je svoj potpis na trogodišnji ugovor, a u 'Kraljevskom klubu' pokušat će replicirati sjajne rezultate koje je ostvarivao u Bayer Leverkusenu. Podsjetimo, u svojoj prvoj punoj sezoni na klupi nekog kluba, sjajni Španjolac je vodio 'Apotekare' do dvostruke krune u Njemačkoj prekinuvši dugogodišnju dominaciju Bayerna.

Njegova momčad je također u cijeloj sezoni od preko 50 utakmica upisala samo jedan poraz i to u finalu Europske lige od Atalante. U ovoj sezoni rezultati mu nisu bili toliko dobri, što je bilo gotovo nemoguće, ali je svejedno vodio Leverkusen do drugog mjesta u Bundesligi i polufinala Njmeačkog kupa. Čini se kako je to dovoljno impresioniralo čelnike Reala da ga dovedu na klupu ponajvećeg svjetskog kluba.

Naravno, s njim je u Španjolsku stigla i njegova obitelj koja uključuje i njegovu suprugu Nabore Aranburu s kojom Xabi ima troje djece. Nabore također dolazi iz Baskije kao i njen suprug, a bivši je model, glumica i dizajnerica. Mnogi ju opisuju kao Xabijevu najveću podršku.