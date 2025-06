Ovako su izgledali prvi trenuci Marija Kovačevića na Maksimiru: Jedan detalj je oduševio navijače

Mario Kovačević službeno je imenovan novim trenerom Dinama, a klub ga je u četvrtak i predstavio javnosti. Pressica je bila, nekako, drugačija od ostalih. Zvone i Mario su ušli među novinare, Boban je predstavio i zagrlio Kovačevića te rekao da ništa neće govoriti, a onda je bivši trener Slavena pokazao stav! Najavio je napadački i moderan Dinamo, baš onakav kakav bi uvijek trebao biti...

Nakon sjajne sezone sa Slaven Belupom, gdje je osvojio finale Hrvatskog kupa i zauzeo peto mjesto u ligi, Kovačević donosi svoju taktičku disciplinu i atraktivan nogomet u zagrebački klub.

Rođen 1975. u Doljanima (BiH), karijeru je započeo u Sarajevu, a potom igrao za Varteks, Belišće, Slaven Belupo, Međimurje, slovensku Naftu i albanski Dinamo Tirana. Trenerski posao započeo je 2014. u Međimurju, a vodio je Varaždin, Polet, Podravinu i Slaven Belupo, gdje je ostavio zapažen trag u hrvatskoj ligi.

Dinamo će s njim u pripreme za novu sezonu započeti 18. lipnja, a Kovačeviću na ruku ide činjenica da je zahvaljujući svom klupskom koeficijentu zagrebački klub izbjegao igranje u ljetnim kvalifikacijama te će izravno biti uvršten u ždrijeb ligaške faze Europske lige.

"Imat ćemo 45 dana, dovoljno vremena da se pripremimo. Imat ćemo vremena na početku podići aerobne kapacitete igračima, jer jako inzistiram na intenzitetu treninga. Imat ćemo i dovoljan broj utakmica. Svi znamo da je prvenstvu Dinamu najvažnije pa od početka želimo ući na pravi način i svima pokazati da je ova godina bila izuzetak. Želimo odmah zauzeti poziciju koja nam pripada i da do Europske lige budemo 'top'."

Ciljevi koje Dinamo postavlja pred svoje trenere su svima dobro znani.

"Svi znamo da su to prvenstvo i Kup. U Europi je ove sezone, i prijašnjih godina, čak bilo i dobro, tako da se nadam da ćemo u Europskoj ligi to nadograditi, da ćemo se nadigravati sa svima. Prvo i osnovno je da vratimo prvenstvo i Kup, na tome će od prvog dana inzistirati. Igrači moraju biti svjesni toga."

Kovačević je uvjeren da neće imati problema uspostaviti dobre odnose s igračima i uvjeriti ih da ga slijede u provedbi njegovih zamisli.

"Kao trener sam tu da pomognem igračima da budu pobjednici. Skromnost je moj životni put. Igrači moraju raditi da bi bili bolji. Moraju biti svjesni gdje su, što su i da to vraćaju na terenu, kroz treninge i utakmice. Sve drugo je laž. Dolazim u veći klub, kvaliteta igrača je veća, samo ih treba vratiti na pravi put. Vjerujem da to mogu."

Kovačević vjeruje i da će do početka priprema imati složen gotovo cijeli igrački kadar.

"Koliko imam informacije, pokušat ćemo do 18.6. imati 90 posto toga posloženo za sezonu. Prijelazni rok još nije ni počeo. Ovih 45 dana, to se već dugo Dinamu nije dogodilo, da ima tako duge pripreme. To mi je sasvim dovoljno vremena da napravim pravu ekipu, koja će od prvog kola igrati onaj nogomet kakav Dinamo i njegovi navijači zaslužuju."

Kovačević je najavio da će svojim svakodnevnim angažmanom pokušati razuvjeriti i one skeptike koji su mišljenja da još nije spreman za dužnost koja mu je povjerena.

"Normalno je da ljudi sumnjaju. Neću reći da mi je to motiv, jer ja sam bio motiviran i kad sam vodio klub u četvrtoj ligi, a kamo li sad u Dinamu. Vjerujem da će navijači moj rad ocjenjivati kad završi. Uvjeren sam da ću se ovdje dugo zadržati, iako ima onih koji misle da ću biti kratko. Siguran sam da će i klub stati iza mene, ako u početku bude malo nekih problema. Ta sumnja mora nas poticati da budemo još bolji, da se ne bi uspavali."

Kovačević smatra da će mu slaganje novog Dinama, s igračima koji će doći u ovom prijelaznom roku, biti prednost.

"Imamo dovoljno vremena. Gradit ćemo od početka i da Dinamo bude još bolji. To je, na kraju, najbitnije", zaključio je Kovačević.