Željeli su ga Hajduk i Rijeka, ali bivši veznjak Istre ipak stiže u Osijek

Alen Petrović radi punom parom u Osijeku. David Čolina veliko je pojačanje za HNL pojmove, a on nije jedni koji će ovih dana potpisati za slavonski klub.

Sportske novosti javljaju kako stiže i velika želja Hajduka i Rijeke, Oleksandar Petrušenko. Petrušenko se probio u Istri gdje je odigrao dvije odlične sezone i za milijun i pol eura prodan je u turski Antalyaspor prošloga ljeta. Nakon sezone u Turskoj Petrušenko se želi vratiti u Hrvatsku.

Iako se spominjalo da su zainteresirani Hajduk i Rijeka, 27-godišnji ukrajinski veznjak će ipak na Opus Arenu gdje će obući bijelo-plavi dres i pomoći Osijeku da se vrati u top 4 i Europu.

POGLEDAJTE VIDEO: Varaždin šokirao tri puta skuplju momčad, a Šafarić poručuje: 'Ni puno jače ekipe nas nisu pobijeđivale'