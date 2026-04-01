NOVI NEUSPJEH /

Navijači ogorčeni: Stigli su ispred saveza, bacaju jaja i traže smjene

Foto: Roberto Ramaccia/Alamy/Profimedia

Jutro nakon utakmice, grupa navijača protestirala je ispred zgrade

1.4.2026.
Nogometna reprezentacija Italije izgubila je u utorak kvalifikacijsku utakmicu u Zenici protiv Bosne i Hercegovine i po treći puta u nizu ostala bez Svjetskog prvenstva

Malo je reći da su navijači Italije ogorčeni takvim ishodom. OVDJE smo pisali i reakcijama medija koji su ovo nazvali Trećom apokalipsom. Pojedini navijači otišli su još dalje. Jutro nakon utakmice, grupa navijača protestirala je ispred zgrade Talijanskog nogometnog saveza u Rimu, piše Gianluca di Marzio.

Prosvjednici su bacali jaja na zgradu i transparentima i glasom tražili smjenu predsjednika saveza Gabriela Garvine. Talijani su nezadovoljni radom saveza. Loše odluke i loš posao doveo je do toga da se četverostruki svjetski prvaci više ne mogu niti plasirati na Svjetsko prvenstvu.

POGLEDAJTE VIDEO: BiH lovi Svjetsko prvenstvo protiv Italije: Ovako je izgledao dan u Zenici

Bosna I HercegovinaTalijanska Nogometna ReprezentacijaTalijanski Nogometni SavezSvjetsko Prvenstvo 2026.
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
