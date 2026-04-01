Navijači ogorčeni: Stigli su ispred saveza, bacaju jaja i traže smjene

Nogometna reprezentacija Italije izgubila je u utorak kvalifikacijsku utakmicu u Zenici protiv Bosne i Hercegovine i po treći puta u nizu ostala bez Svjetskog prvenstva.

Malo je reći da su navijači Italije ogorčeni takvim ishodom. OVDJE smo pisali i reakcijama medija koji su ovo nazvali Trećom apokalipsom. Pojedini navijači otišli su još dalje. Jutro nakon utakmice, grupa navijača protestirala je ispred zgrade Talijanskog nogometnog saveza u Rimu, piše Gianluca di Marzio.

Prosvjednici su bacali jaja na zgradu i transparentima i glasom tražili smjenu predsjednika saveza. Talijani su nezadovoljni radom saveza. Loše odluke i loš posao doveo je do toga da se četverostruki svjetski prvaci više ne mogu niti plasirati na Svjetsko prvenstvu.

