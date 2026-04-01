CIAO ITALIA

Talijanski mediji oštri kao nikad: 'Svi kući, ovo je apokalipsa'

Talijanski mediji oštri kao nikad: 'Svi kući, ovo je apokalipsa'
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

'Talijanski nogomet mora odgovarati za dvanaest godina izbivanja sa Svjetskog prvenstva'

1.4.2026.
10:10
Sportski.net
Treći put zaredom Italija neće igrati na Svjetskom prvenstvu. Nakon Švedske i Sjeverne Makedonije, kobna je bila Bosna i Hercegovina, koja je u Zenici nakon drame jedanaesteraca izbacila Azzurre i ugasila im san o odlasku u Ameriku. Dan poslije, Apeninski poluotok probudio se uz naslovnice koje vrište o nogometnoj katastrofi, nacionalnoj sramoti i potpunom slomu sustava, tražeći odgovornost i korjenite promjene.

Najtiražniji talijanski sportski list, milanska La Gazzetta dello Sport, na svojoj je naslovnici objavio samo dvije riječi, ispisane ogromnim slovima: "TUTTI A CASA" (Svi kući). Ovu utakmicu novinari Gazzette nazvali su Trećom apokalipsom. "Ovo nisu metafore, već presude. Talijanski nogomet mora odgovarati za dvanaest godina izbivanja sa Svjetskog prvenstva", piše list, naglašavajući kako je ispadanje od BiH samo vrhunac sante leda dugogodišnjih problema.

"Naš neuspjeh, nažalost, nije samo jedan kiks, treći u nizu: to je potpuni neuspjeh sustava", piše novinar Corriere dello SportTuttosport bio je najizravniji. Njihova naslovnica "Via tutti!" (Svi van!) jasan je poziv na ostavke u vrhu nogometnog saveza i stručnog stožera. "Italija opet bez Svjetskog prvenstva, bez okolišanja", poručuje list, tražeći da svi odgovorni, na čelu s predsjednikom saveza Gabrieleom Gravinom, napuste svoje pozicije.

"Azzurri eliminirani, prokletstvo se nastavlja. Noćna mora u Zenici gasi i posljednju nadu", stoji u tekstu Corriere della Sera

Talijanska nogometna javnost, od navijača do legendi poput Dina Zoffa, koji je sve nazvao "nogometnom tragedijom", proživljava teške dane, sa Svjetskih prvenstava, koje su osvajali četiri puta, izbiva će najmanje 16 godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Bosna i Hercegovina na korak do Mundijala, zavladala euforija

Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Još iz rubrike