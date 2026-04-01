POVLAČENJE U 16 /

Talijani se žale na suđenje, ali pogledajte situaciju iz sudačke nadoknade

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Po glavnom sucu Turpinu te njegovim kolegama iz VAR sobe to nije bilo dovoljno za kazneni udarac

1.4.2026.
9:31
Sportski.net
Armin Durgut/PIXSELL
Reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Italiju 4-1 u raspucavanju s 11 metara i po drugi put će nastupiti na Svjetskom prvenstvu, 12 godina nakon debija u Brazilu.

Moise Kean je u 15. minuti majstorski iskoristio pogrešku u domaćoj obrani i Talijanima donio prednost u Zenici. No, u 41. minuti je Alessandro Bastoni zaradio izravan crveni karton i ostavio talijansku reprezentaciju s desetoricom igrača na terenu. To je možda bio i ključni trenutak utakmice jer je BiH dominirala i uspjela izjednačiti preko Tabakovića u 79. minuti. 

Iako se Talijani žale na odluke Turpina o čemu više možete pročitati OVDJE, i BiH navijači mogu izdvojiti jednu zanimljivu situaciju. Naime, u sudačkoj nadoknadi nakon jednog ubačaja Mancini je u skoku s obje ruke za dres povukao Demirovića i srušio ga na tlo.

Po glavnom sucu Turpinu te njegovim kolegama iz VAR sobe to nije bilo dovoljno za kazneni udarac. Tu situaciju možete pogledati OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Bosna i Hercegovina na korak do Mundijala, zavladala euforija

Bosna I HercegovinaSvjetsko Prvenstvo 2026.Talijanska Nogometna ReprezentacijaClement Turpin
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
