Talijani se žale na suđenje, ali pogledajte situaciju iz sudačke nadoknade

Reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Italiju 4-1 u raspucavanju s 11 metara i po drugi put će nastupiti na Svjetskom prvenstvu, 12 godina nakon debija u Brazilu.

Moise Kean je u 15. minuti majstorski iskoristio pogrešku u domaćoj obrani i Talijanima donio prednost u Zenici. No, u 41. minuti je Alessandro Bastoni zaradio izravan crveni karton i ostavio talijansku reprezentaciju s desetoricom igrača na terenu. To je možda bio i ključni trenutak utakmice jer je BiH dominirala i uspjela izjednačiti preko Tabakovića u 79. minuti.

Iako se Talijani žale na odluke Turpina o čemu više možete pročitati OVDJE, i BiH navijači mogu izdvojiti jednu zanimljivu situaciju. Naime, u sudačkoj nadoknadi nakon jednog ubačaja Mancini je u skoku s obje ruke za dres povukao Demirovića i srušio ga na tlo.

Po glavnom sucu Turpinu te njegovim kolegama iz VAR sobe to nije bilo dovoljno za kazneni udarac. Tu situaciju možete pogledati OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Bosna i Hercegovina na korak do Mundijala, zavladala euforija