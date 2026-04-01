Talijani pronašli krivca za poraz u Zenici: 'To je definitivno sumnjivo'

Reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je u utorak u Zenici Italiju 4-1 u raspucavanju s 11 metara i po drugi put će nastupiti na Svjetskom prvenstvu, 12 godina nakon debija u Brazilu.

Moise Kean je u 15. minuti majstorski iskoristio pogrešku u domaćoj obrani i Talijanima donio prednost u Zenici. No, u 41. minuti je Alessandro Bastoni zaradio izravan crveni karton i ostavio talijansku reprezentaciju s desetoricom igrača na terenu. Bosansko-hercegovačka reprezentacija je zavladala posjedom pa se uglavnom igralo na polovici gostiju. U 60. minuti je priliku za protunapad iskoristio Kean, ali nije bio precizan u završnici kao što je bio u 15. minuti.

Brojčanu prednost je domaća reprezentacija iskoristila u 79. minuti. Gianluigi Donnarumma je inicijalno obranio udarac glavom Edina Džeke, ali je prvi na odbijenoj lopti bio Haris Tabaković i poslao ju u mrežu za izjednačenje, a talijani smatraju da je tom izjednačujućem pogotku prethodila velika pogreška suca Clementa Turpina.

"Kod gola Edin Džeko je skočio na Mancinija, očito je igrao rukom, ali Turpin i zatim VAR priznaju gol. VAR je ignorirao igranje rukom", piše talijanski portal Calciomercato.

Smatraju Talijani da su zakinuti i u 102. mnuti, nakon starta Muharemovića nad Pelestrom:

"Turpin mu je samo pokazao žuti karton. Žestoki su protesti bili, posebno od Donnarumme, ali VAR je podržao odluku francuskog suca, ali ona je definitivno sumnjiva."

