ITALIJA NA KOLJENIMA /

Predsjednik objavio odluku o Gattusu: 'Nema se puno toga za dodati'

Predsjednik objavio odluku o Gattusu: 'Nema se puno toga za dodati'
Foto: Fabio Ferrari/LaPresse/Shutterstock Editorial/Profimedia

Gabriele Gravina odmah nakon neuspjeha protiv Bosne i Hercegovine objavio odluku

1.4.2026.
8:28
Hina
Fabio Ferrari/LaPresse/Shutterstock Editorial/Profimedia
Predsjednik Talijanskog nogometnog saveza (FIGC), Gabriele Gravina, zatražio je od Gennara Gattusa da ostane izbornik reprezentacije unatoč porazu od Bosne i Hercegovine u doigravanju za Svjetsko prvenstvo 2026. nakon izvođenja jedanesteraca(1-1 nakon produžetaka, 4-1 na jedanaesterce).

"Moram čestitati Rinu Gattusu; pokazao je da je sjajan trener i kako bih otklonio svaki nesporazum, zamolio sam ga da ostane na svojoj poziciji", rekao je Gravina na konferenciji za novinare.

"Isto vrijedi i za Gigija (Buffona, glavnog izbornika reprezentacije) i ostatak trenerskog stožera", nastavio je.

"Vidjeli ste utakmicu, nema se puno toga za dodati. Izbornik (Gattuso) je svoje igrače nazvao herojima; dali su sve od sebe. Razumijem da moramo izvući potrebne zaključke, ali s tehničkog stajališta moramo sve sačuvati 100 posto", rekao je čelnik talijanskog nogometa.

Na pitanje o komentarima svog predsjednika, Gattuso, koji je na dužnosti od prošlog lipnja, odbio je razgovarati o svojoj budućnosti: "Iskreno, danas se čini reduktivnim i neprimjerenim govoriti o mojoj budućnosti. Ovdje moramo razgovarati o Italiji, dresu Azzurra, ovom trećem uzastopnom neuspjehu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Zaslužili smo nešto više. Moja budućnost je nebitna."

Buffon je sa svoje strane izjavio da će ostati na svojoj poziciji do sljedećeg lipnja: "Vidjet ćemo što će se tada dogoditi", rekao je bivši kultni vratar talijanske reprezentacije.

