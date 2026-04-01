Gattuso u svom filmu: 'Nismo ovo zaslužili. Odigrali smo super...'

Bosna i Hercegovina pobijedila je nakon raspucavanja jedanaesteraca u Zenici Italiju i plasirala se na Svjetsko prvenstvo, a nakon utakmice izbornik Azzurra Gennaro Gattuso nije skrivao razočaranje.

"Momci nisu zaslužili poraz, imali smo deset igrača i tri dobre šanse. Razočarani smo, ali to je nogomet. Ponosan sam na svoje momke, boli jer smo trebali plasman za našu Italiju. Teško je ovo progutati", rekao je na početku.

Stglo mu je pitanje - što sada?

"Ne žeim pričati o bilo čemu. Ovo nije fer. Godinama sam u nogometu, teško za progutati. Iznenadili su me sa srcem koje su stavili u sve ovo. Ne idemo na Svjetsko prvenstvo i razočaran sam. Žao mi je što ne idemo tamo, ali mene su moji momci impresionirali", rekao je nakon čega su ga pitali o budućnosti na klupi, na što nije htio odgovoriti.

"To nije važno, ne idemo na Svjetsko prvenstvo. Odigrali smo super, ali razočarani smo i boli", zaključio je.

