KORMILARI

Ne smiruju se tenzije nakon ispadanja od BiH: Buffon i Gattuso donijeli ključnu odluku!

Foto: Fabio Ferrari/LaPresse/Shutterstock Editorial/Profimedia

Italija je treći put zaredom ostala bez Mundijala

1.4.2026.
13:31
Sportski.net
Fabio Ferrari/LaPresse/Shutterstock Editorial/Profimedia
Gianluigi Buffon najavio je da bi zajedno s izbornikom Gennaro Gattuso mogao ostati na čelu talijanske reprezentacije do lipnja, kako bi Savez dobio vremena za donošenje novih odluka nakon šokantnog poraza od Bosne i Hercegovine i novog izostanka sa Svjetskog prvenstva, piše Football Italia.

Buffon je poručio kako je riječ o osjetljivom razdoblju te da žele biti na raspolaganju Savezu do kraja sezone, nakon čega će se odlučiti o budućnosti.

"Ovo je osjetljiv trenutak i moramo si uzeti potrebno vrijeme kako bismo donijeli ispravne odluke", izjavio je Buffon na konferenciji za medije", rekao je legendarni vratar.

Podsjetimo, Italija je treći put zaredom ostala bez Mundijala, što dodatno produbljuje krizu u talijanskom nogometu, dok se očekuju i moguće promjene u vrhu saveza.

POGLEDAJTE VIDEO: BiH lovi Svjetsko prvenstvo protiv Italije: Ovako je izgledao dan u Zenici

Gennaro GattusoGianluigi BuffonItalijaBosna I HercegovinaSvjetsko Prvenstvo 2026.
