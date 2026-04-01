Nevjerojatna slučajnost, ali i uspjeh: Od kada se raspala Jugoslavija, ponavlja se isti scenarij

U utorak navečer Bosna i Hercegovina nakon jedanaesteraca je izbacila Italiju i plasirala se na svoje drugo Svjetsko prvenstvo. Tim plasmanom reprezentacije BiH nastavio se jedan kuriozitetan niz reprezentacija iz regije.

Naime, od raspada SFR Jugoslavije, na svakom Svjetskom prvenstvu imali smo točno dvije reprezentacije na turniru. Prvi puta reprezentacije koje su činile Jugoslaviju samostalno su nastupile u kvalifikacijama za SP 1998. Tada su na turnir u Francusku otišle Hrvatska i SR Jugoslavija (Srbija i Crna Gora). Hrvatska je tada otišla do svoje prve medalje na svom prvom SP i uzela broncu dok je reprezentacija koju su činile igrači iz Srbije i Crne Gore tijesno ispala od Nizozemske pogotkom Davidsa u sudačkoj nadoknadi.

Četiri godine kasnije u Južnoj Koreji i Japanu opet je Hrvatska išla na turnir, a tamo joj se pridružila Slovenija koja je time debitirala na SP. Naša reprezentacija koju je vodio Mirko Jozić završila je treća u skupini iza Meksika i Italije, a Slovenci su prošli još gore i završili s nula bodova iza Španjolske, Paragvaja i Južne Afrike.

2006. i Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj ponovilo je situaciju iz 1998., Hrvatska je ispala u skupini kao i Srbija i Crna Gora koja je tad nastupila upravo pod tim imenom.

2010. Hrvatska je jedini put od svoje samostalnosti propustila otići na Svjetsko prvenstvo. Međutim, niz Jugoslavije se nastavio. Slovenija se vratila, a tu je po prvi puta pod tim imenom bila i Srbija. Obje reprezentacije nastup su završile u skupini.

U Brazilu 2014. debitirala je Bosna i Hercegovina, a Hrvatska se vratila. Ishod je ponovno bio ispadanje u skupini obje ekipe. 2018. i Rusiju pamtit ćemo po srebrnoj medalji hrvatske reprezentacije. Druga ekipa s područja Jugoslavije bila je opet Srbija koja ponovno nije izborila nokaut fazu.

2022. situacija je bila slična. Srbija je opet ispala u skupini, a Hrvatska došla do brončane medalje. Ova godina donijela je povratak Bosne i Hercegovine koja će uz Hrvatsku činiti dvojac iz bivše države u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Osam svjetskih prvenstava - uvijek dva predstavnika s područja bivše države. Osim što je pravo malo čudo da su točno dvije reprezentacije uvijek na Mundijalu to je i izniman uspjeh. Dio svijeta koji ima ispod 20 milijuna stanovnika, ekonomskom moći zaostaje za brojnim zemljama, ali nogometni talent očito je itekako prisutan. Posebno se ističe Hrvatska koja je propustila tek jedno Svjetsko i Europsko prvenstvo.

