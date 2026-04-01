FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
U EKSTAZI

Bosna, Bosna, Bosna! Poslušajte kako je slovenski komentator reagirao na prolazak BiH

Bosna, Bosna, Bosna! Poslušajte kako je slovenski komentator reagirao na prolazak BiH
×
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Bilo je dramatično u Zenici, sve se riješilo s bijele točke nakon što je rezultat nakon 120 minuta bio 1-1

1.4.2026.
12:00
Sportski.net
Armin Durgut/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je u utorak Italiju 4-1 u raspucavanju s 11 metara i po drugi put će nastupiti na Svjetskom prvenstvu, a Talijani su ostali bez nastupa na Mundijalu treći put zaredom.

Bilo je dramatično u Zenici, sve se riješilo s bijele točke nakon što je rezultat nakon 120 minuta bio 1-1 pogocima Moisea Keanea i Harisa Tabakovića. Talijani su promašili dva jedanaesterca i poslali cijelu BiH ekstazu, a dojam je, i cijelu regiju. Slovenski komentator na Sport Klubu, Goran Obrez također nije ostao ravnodušan. 

"Bosna, Bosna, Bosna - ide na Mundijal!", uzviknuo je komentator nakon što je Bajraktarević zabio posljednji jedanaesterac, a cijelo je raspucavanje pratio u euforiji što možete vidjeti OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: BiH lovi Svjetsko prvenstvo protiv Italije: Ovako je izgledao dan u Zenici

Bosna I HercegovinaKomentatorTalijanska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
