Bosna, Bosna, Bosna! Poslušajte kako je slovenski komentator reagirao na prolazak BiH

Reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je u utorak Italiju 4-1 u raspucavanju s 11 metara i po drugi put će nastupiti na Svjetskom prvenstvu, a Talijani su ostali bez nastupa na Mundijalu treći put zaredom.

Bilo je dramatično u Zenici, sve se riješilo s bijele točke nakon što je rezultat nakon 120 minuta bio 1-1 pogocima Moisea Keanea i Harisa Tabakovića. Talijani su promašili dva jedanaesterca i poslali cijelu BiH ekstazu, a dojam je, i cijelu regiju. Slovenski komentator na Sport Klubu, Goran Obrez također nije ostao ravnodušan.

"Bosna, Bosna, Bosna - ide na Mundijal!", uzviknuo je komentator nakon što je Bajraktarević zabio posljednji jedanaesterac, a cijelo je raspucavanje pratio u euforiji što možete vidjeti OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: BiH lovi Svjetsko prvenstvo protiv Italije: Ovako je izgledao dan u Zenici