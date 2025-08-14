Mulleru na dočeku u novom klubu zasvirali indijanci: Prvo je gledao u šoku pa se počeo smijati
Uživao je u zabavnoj priredbi kakvu sumnjamo da je mogao vidjeti i doživjeti igdje u Njemačkoj
Thomas Müller morao je ovog ljeta nakon 'sto godina' napustiti Bayern, a iako će za mjesec dana napuniti 36 godina karijeru nastavlja u kanadskom Vancouveru.
Izbor kluba je svakako iznenađujući, no doček koji su mu priredili u zračnoj luci je jedan od bizarnijih u svijetu nogometa. Müllera su dočekali vođe Musqueam Indian benda, odjeveni kao Indijanci i zasvirali stare domaće hitove.
Dočekan je i govorom poglavice Waynea Sparrowa, a iako je Nijemac u početku bio pomalo i šokiran, na kraju se ipak nasmijao i uživao u zabavnoj priredbi kakvu sumnjamo da je mogao vidjeti i doživjeti igdje u Njemačkoj.
Na tulum su sigli i brojni mladi navijači, u dresovima njemačke reprezentacije te sa njemačkim zastavama, koji su tražili autograme od legendarnog Nijemca, a ovaj je svima udovoljio uz prepoznatljivi smiješak.
Nakon 743 utakmice za Bayern, više nego bilo koji drugi igrač u povijesti tog kluba, vrijeme je za nešto potpuno drugačije.
