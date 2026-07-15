Hit igrač prošle sezone odlazi iz Dinama? Evo koliko će Plavi zaraditi na njemu

Alžirski krilni napadač Monsef Bakrar (25) pred odlaskom je iz Dinama u egipatski Al Ahly, a Plavi će na njegovom transferu zaraditi minimalno tri milijuna eura, objavile su Sportske novosti.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr

Dinamo na Bakraru može zaraditi i do 4 milijuna ako se ispune određeni bonusi, a imaju i pravo na 10 posto od njegovog sljedećeg transfera.

Transfer bi se trebao ostvariti nakon prvih ispita Dinama u Europi, okršaja sa švicarskim Thunom u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

Bakrar je u Dinamo stigao u kolovozu prošle godine i u prošle sezone igrao važnu ulogu u ekipi Marija Kovačevića. Za Plave je u svim natjecanjima upisao 42 nastupa uz učinak od 18 pogodaka i 7 asistencija.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.