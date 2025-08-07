NAŠE GORE LIST /

Genijalni video Modrićeva upoznavanja sa suigračem: 'Znaš li malo hrvatski?'

Genijalni video Modrićeva upoznavanja sa suigračem: 'Znaš li malo hrvatski?'
Foto: Screenshot

Pulisic je hrvatskih korijena pa ga je Modrić upitao priča li malo hrvatskog

7.8.2025.
12:40
Sportski.net
Screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Luka Modrić prije nekoliko se dana službeno pridružio Milanu na pripremama. Modrić se upoznaje s novom okolinom i novim suigračima, a isplivao je zanimljiv video upoznavanja s Christianom Pulisicem.

Pulisic je hrvatskih korijena pa ga je Modrić upitao priča li malo hrvatskog. "Ne, samo mi je putovnica hrvatska", odgovorio je uz osmijeh Pulisic. Njegov je djed rodom s otoka Oliba i kao dijete je preselio u SAD. Pulisic zbog toga ima i hrvatsko državljanstvo, a odlučio se u nogometu predstavljati zemlju svoga rođenja SAD.

 

 

Do sada je skupio 78 nastupa za reprezentaciju i zabio 33 pogotka. U Milan je stigao prije dvije godine iz Chelseaja za 20-ak milijuna eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Livaja i Rebić prvi puta zajedno? Evo kako Dinamo najavljuju Garcia i Hrgović

Luka ModrićChristian PulisicAc Milan
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NAŠE GORE LIST /
Genijalni video Modrićeva upoznavanja sa suigračem: 'Znaš li malo hrvatski?'