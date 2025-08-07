Genijalni video Modrićeva upoznavanja sa suigračem: 'Znaš li malo hrvatski?'

Luka Modrić prije nekoliko se dana službeno pridružio Milanu na pripremama. Modrić se upoznaje s novom okolinom i novim suigračima, a isplivao je zanimljiv video upoznavanja s Christianom Pulisicem.

Pulisic je hrvatskih korijena pa ga je Modrić upitao priča li malo hrvatskog. "Ne, samo mi je putovnica hrvatska", odgovorio je uz osmijeh Pulisic. Njegov je djed rodom s otoka Oliba i kao dijete je preselio u SAD. Pulisic zbog toga ima i hrvatsko državljanstvo, a odlučio se u nogometu predstavljati zemlju svoga rođenja SAD.

"Croatian..."

"You speak something or not"

"No no"

"Only the passport is Croatian"



Pulisic 😭 pic.twitter.com/qgQrQitZtJ — Ele 💔 (@EleModric) August 6, 2025

Do sada je skupio 78 nastupa za reprezentaciju i zabio 33 pogotka. U Milan je stigao prije dvije godine iz Chelseaja za 20-ak milijuna eura.

