Genijalni video Modrićeva upoznavanja sa suigračem: 'Znaš li malo hrvatski?'
Pulisic je hrvatskih korijena pa ga je Modrić upitao priča li malo hrvatskog
Luka Modrić prije nekoliko se dana službeno pridružio Milanu na pripremama. Modrić se upoznaje s novom okolinom i novim suigračima, a isplivao je zanimljiv video upoznavanja s Christianom Pulisicem.
Pulisic je hrvatskih korijena pa ga je Modrić upitao priča li malo hrvatskog. "Ne, samo mi je putovnica hrvatska", odgovorio je uz osmijeh Pulisic. Njegov je djed rodom s otoka Oliba i kao dijete je preselio u SAD. Pulisic zbog toga ima i hrvatsko državljanstvo, a odlučio se u nogometu predstavljati zemlju svoga rođenja SAD.
"Croatian..."— Ele 💔 (@EleModric) August 6, 2025
"You speak something or not"
"No no"
"Only the passport is Croatian"
Pulisic 😭 pic.twitter.com/qgQrQitZtJ
Do sada je skupio 78 nastupa za reprezentaciju i zabio 33 pogotka. U Milan je stigao prije dvije godine iz Chelseaja za 20-ak milijuna eura.
