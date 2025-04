Kamere snimile trenutak ludila i misterioznu brinetu: Legende sve vidjele s tribina

U prvoj utakmici polufinala nogometne Lige prvaka PSG je u utorak navečer kao gost svladao Arsenal sa 1-0 (1-0). Francuski je prvak do pobjede stigao golom Ousmanea Dembelea već u 4. minuti. Zanimljive scene, ali i lica, viđena su na Emiratesu koji je bio ispunjen do posljednjeg mjesta. Mikel Arteta, Arsenalov menadžer, morao je obuzdati Arsenalovog trenera Nicolasa Jovera nakon jednog običnog kornera u posljednjim sekundama susreta.

Incident, kako o tome izvještava britanski The Sun, dogodio se na kraju njihovog poraza od PSG-a rezultatom 1-0 u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka. Nekoliko sekunsi je bilo preostalo do kraja, a Declan Rice je stajao u kutu dok su Topnici očajnički tražili izjednačenje. Jover je izašao je do ruba svog tehničkog prostora i počeo gestikulirati prema svojim igračima, tražeći od njih da se bolje postave. Rice je zatim ubacio loptu, ali je dosuđen prekršaj jer je Ben White gurnuo vratara PSG-a Gianluigija Donnarummu. To je Jovera razbjesnilo i on se ljutito suprotstavio četvrtom sucu krenuvši nervozno prema njemu, iznerviran zbog dosuđenog prekršaja.

Arteta je onda stupio na scenu i vratio na svoje mjesto svog pomoćnika. TV kamere su se u tom trenutku nakratko udaljile, ali koju sekundu kasnije, Arteta je započeo svoju svađu s četvrtim sucem. Navijači su bili nezadovoljni Joverovim nestašlucima, a jedan je na društvenim mrežama napisao

"Pomoćnog trenera je vratio na mjesto."

Drugi je dodao: "Ljuti trener očito misli da je on menadžer".

Susret je privukao veliki broj poznatih lica, pa su tako kamere simile i legendu Waynea Rooneyja.