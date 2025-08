Petkovićev klub raskinuo ugovor Hajdukovoj legendi. Sprema li se povratak u HNL?

Mijo Caktaš više nije igrač turskog Kocaelispora. Novopečeni turski prvoligaš koji je nedavno potpisao Brunu Petkovića objavio je kako je došlo do sporazumnog raskida ugovora s Mijom Caktašem.

Caktaš je stigao u Kocaelispor iz Sivasspora u ljeto 2024. Do siječnja je odigrao 15 utakmica u prvenstvu, a onda je izbačen iz prve momčadi i ovakav epilog je bio očekivan. Prije Turske je Caktaš proveo tri sezone u Osijeku za kojeg je odigrao 70 utakmica i zabio 24 pogotka.

Futbolcumuz Mijo Caktaš'ın sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.



Kamuoyuna duyurulur. pic.twitter.com/3uYKP8xNHh — Kocaelispor (@Kocaelispor) August 6, 2025

Najveći trag je ostavio u Hajduku za koji je odigrao 228 utakmica i zabio 97 pogodaka. Sa 101 pogotkom u HNL-u nalazi se na šestom mjestu vječne ljestvice strijelaca. S 33 godine još ima vremena vratiti se u HNL i poboljšati taj učinak.

