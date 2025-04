UMALO ČUDO / Melnjak je mogao biti splitski heroj: Da je ovo ušlo, bio bi to gol sezone!

Hajduk je na Poljudu u 31. kolu HNL-a izgubio od Istre 1-0 te tako ostao bez bodova u napetoj borbi za naslov. Odlučujući gol zabio je Vinko Rozić u 36. minuti susreta, a u 49. minuti Hajduk je imao veliku priliku za izjednačenje. Dario Melnjak uputio je oštar centaršut koji je ispao kao udarac na gol i umalo iznenadio Majkića. Uspio je to nekako golman Istre odbiti, ali samo do Pukštasa koji je odmah pucao s nekih 14 metara, ali preko gola. Bilo je tu i dodira, a Pukštas je u bolovima pogledavao prema sucu, no ovaj nije ni pomišljao na penal. Da je ovaj udarac Melnjaka ušao u mrežu, bio bi to jedan od golova sezone, no sreća je bila daleko Splita ovu večer.

Sve utakmice SuperSport HNL-a možete gledati samo na MAXSport kanalu