Izbornik Italije je za utakmicu s Norveškom pozvao i dvojcu hajdukovaca

Ne, niste krivo pročitali. Naime, izbornik talijanske nogometne reprezentacije i bivši trener Hajduka Gennaro Gattuso pozvao je Nikolu i Lovru Kalinića na posljednju utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koju će Italija igrati na San Siru protiv Norveške.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kako piše Dalmatinski portal, Gattuso je ostao u vrlo dobrim odnosima s Nikolom, koji je kao tadašnji sportski direktor Hajduka doveo Gattusa u Split, ali i s bivšim hajdukovim kapetanom Lovrom Kalinićem. Valja napomenuti da je ta utakmica protiv Norveške na papiru i dalje ključna za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, budući da postoje matematičke šanse da Italija uspije izboriti izravan plasman na Svjetsko prvenstvo. No, da bi se to desilo, trebalo bi se dogoditi čudo kakvo "nikad u povijesti nije viđeno". Naime, Italija zaostaje za Norveškom tri boda, s gol-razlikom +12, dok Norvežani imaju gol-razliku +29. Dakle, ako Italija želi izbjeći dodatne kvalifikacije, mora pobijediti Norvešku s devet ili više razlike i nanijeti joj najveći poraz od 1973. Ako se to ipak ne dogodi, Norveška će otići na prvo Svjetsko prvenstvo od 1998. godine, sa kojeg su ih u osmini finala, zanimljivo, izbacili upravo Talijani.

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Od Šukera i Bobana do Modrića i Perišića... Evo kako su nas Vatreni dovodili do ludila