FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRILIKA ZA POVIJEST /

Izbornik Italije je za utakmicu s Norveškom pozvao i dvojcu hajdukovaca

Izbornik Italije je za utakmicu s Norveškom pozvao i dvojcu hajdukovaca
×
Foto: /ipa/sipa Press/profimedia

Ako se Italija želi kvalificirati na Svjetsko prvenstvo bez dodatnih kvalifikacija, mora pobijediti Norvešku s devet razlike

16.11.2025.
12:04
Sportski.net
/ipa/sipa Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ne, niste krivo pročitali. Naime, izbornik talijanske nogometne reprezentacije i bivši trener Hajduka Gennaro Gattuso pozvao je Nikolu i Lovru Kalinića na posljednju utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koju će Italija igrati na San Siru protiv Norveške.

Kako piše Dalmatinski portal, Gattuso je ostao u vrlo dobrim odnosima s Nikolom, koji je kao tadašnji sportski direktor Hajduka doveo Gattusa u Split, ali i s bivšim hajdukovim kapetanom Lovrom Kalinićem. Valja napomenuti da je ta utakmica protiv Norveške na papiru i dalje ključna za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, budući da postoje matematičke šanse da Italija uspije izboriti izravan plasman na Svjetsko prvenstvo. No, da bi se to desilo, trebalo bi se dogoditi čudo kakvo "nikad u povijesti nije viđeno". Naime, Italija zaostaje za Norveškom tri boda, s gol-razlikom +12, dok Norvežani imaju gol-razliku +29. Dakle, ako Italija želi izbjeći dodatne kvalifikacije, mora pobijediti Norvešku s devet ili više razlike i nanijeti joj najveći poraz od 1973. Ako se to ipak ne dogodi, Norveška će otići na prvo Svjetsko prvenstvo od 1998. godine, sa kojeg su ih u osmini finala, zanimljivo, izbacili upravo Talijani.

 

   

 

      Tablice omogućuje Sofascore

   

 

POGLEDAJTE VIDEO: Od Šukera i Bobana do Modrića i Perišića... Evo kako su nas Vatreni dovodili do ludila

Gennaro GattusoHajdukSvjetsko Prvenstvo 2026.Talijanska Nogometna Reprezentacija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRILIKA ZA POVIJEST /
Izbornik Italije je za utakmicu s Norveškom pozvao i dvojcu hajdukovaca