Preminuo je dugogodišnji kroničar Hajduka i autor brojnih knjiga, Jurica Gizdić

Preminuo je kroničar Hajduka, Jurica Gizdić. Gizdić, hajdukov kroničar i autor 93 knjige, prije mjesec dana dobio je prestižno priznanje "Red Danice hrvatske s likom Franje Bučara" za dugogodišnji predani publicistički rad na području nacionalne sportske povijesti, te osobiti doprinos istraživanju modernog hrvatskog olimpizma, koje mu je uručio predsjednik Republike Zoran Milanović.

"S velikom tugom u srcu obavještavamo hajdučku obitelj da nas je jutros, iznenada, u 60. godini života napustio dugogodišnji klupski kroničar Jurica Gizdić. Jurica je u svakom smislu riječi postao simbol i utjelovljenje našeg Kluba, čovjek koji je cijeli svoj život predano radio na očuvanju Hajdukove povijesne baštine, ugradivši cijelog sebe u istraživački rad i promociju splitskog, dalmatinskog i hrvatskog sporta. Iza njega ostaje neizbrisiv trag u vidu brojnih publicističkih djela kojima se već za života upisao u vječnost. Jure, počivaj u miru, do nekog novog susreta", stoji u objavi Hajduka.

Vijest o smrti dolazi iznenada, budući da je jučer bio dio delegacije Hajduka koja je odala počast žrtvama Vukovara i svim preminulima u Domovinskom ratu. Iza sebe je ostavio brojna djela, a posebno će se pamtiti ona o Hajduku koja će živjeti vječno kao obavezno štivo za svakog navijača splitskih "Bilih".

