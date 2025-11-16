Stadion u Bilbau bio je prepun navijača koji su došli dati podršku Palestini: 'Sada je na političarima'

Nogometna reprezentacija Baskije pobijedila je u subotu navečer Palestinu s 3-0 u prijateljskoj utakmici odigranoj na San Memesu gdje je 51.400 gledatelja izrazilo solidarnost s opkoljenim narodom u Pojasu Gaze.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Utakmica je počela minutom šutnje za ubijene u Pojasu Gaze prilikom čega su domaći navijači na stadionu San Mames, domu prvoligaša Athletic Bilbaa, velikom koreografijom napravili zastave Baskije i Palestine. Igrači Palestine izašli su na travnjak s transparentom "Zaustavite genocid", a za razliku od nogometaša Baskije ispred njih nisu stajali dječaci i djevojčice tijekom predstavljanja. Time su simbolično ukazali na tisuće djece koju je ubila izraelska vojska. Baski su na tribinama skandirali "Izrael ubojico". Uoči utakmice se na ulicama Bilbaa okupilo 20.000 ljudi na skupu podrške Palestini. Reprezentaciju Baskije, autonomne pokrajine na sjeveru Španjolske, vodio je izbornik Jagoba Arrasate. Aktualni trener španjolskog prvoligaša Mallorce, te bivši trener hrvatskog napadača Ante Budimira u Osasuni, nastavio je uspješan posao nakon što je lani na istom mjestu odigrao 1-1 s Urugvajem. Baskija je povela već u četvrtoj minuti pogotkom Unaia Elgezabala, 32-godišnjeg braniča Levantea, a prednost je povisio u 43. minuti Athleticov 29-godišnji napadač Gorka Guruzeta. Konačnih 3-0 postavio je u 76. minuti drugi napadač Athletic Bilbaa, 26-godišnji Urko Izeta.

Foto: Ricardo Larreina/shutterstock Editorial/profimedia

"Nogomet dostiže nezamislive razmjere"

"Bila je ovo nezaboravna večer", izjavio je izbornik Baskije Arrasate. "Nogomet može dosegnuti razmjere koje je nekada teško zamisliti. Kada su igrači Palestine izašli bez dječaka i djevojčica, kada su naši navijači na tribinama izradili mozaik sa zastavama...Palestinci nisu poznavali Baskiju, a sada će je se sjećati zauvijek. To je naša pobjeda večeras", dodao je.

Arrasate je također rekao da je ispunjeni stadion pokazao da Baski žele imati svoju reprezentaciju i u službenim utakmicama. "Sada je red na političarima da poduzmu nešto", poručio je. Baskija, gdje postoji snažan zahtjev za samostalnošću, htjela bi sudjelovati u natjecanjima UEFA-e i FIFA-e, ali tome se protivi Španjolski nogometni savez. Utakmica s Palestinom odigrana je u FIFA-inom terminu kada su druge reprezentacije igrale kvalifikacijske utakmice za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Nogometaši Palestine, kojima je FIFA- odobrila reprezentaciju 1998., ali koji zbog izraelske okupacije ne mogu igrati na svom terenu, napustili su travnjak u Bilbau noseći transparent na kojem je pisalo "Hvala ti Baskijo".Baskijski navijači nisu samo navijali za svoju ekipu, nego su tijekom susreta pljeskali i klicali svakoj dobroj prilici i potezu Palestinaca. Prihod od prodanih ulaznica s utakmice namijenjen je razorenom Pojasu Gaze.

Foto: Juan Carlos Lucas/zuma Press/profimedia

Inače utakmice nepriznatih reprezentacija kao što je Baskija nisu ništa novo. Zadnju su utakmicu baskijci igrali 2024. kada su remizirali s Ukrajinom, a od 1990. se izgubili samo tri puta pritom pobjedivši protiv Urugvaja, Gane, Kosta Rike, Srbije i drugih. Osim Baskije sličan potez su ranije povukli i Katalonija, ali i Kosovo prije nego li je FIFA dopustila toj državi nastup. Zanimljivo je kako se za te utakmice često odvaže igrati i zvijezde pa su tako Baskiju protiv Palestine predstavljali i dokapetan Atheltic Bilba Yuri Berchiche. suigrač Ante Budimira Kike Barja, ali i mnogi drugi prvotimci iz La Lige.

POGLEDAJTE VIDEO: Pletikosa nakon trijumfa Vatrenih: 'Imamo katarsku kombinaciju, gledat ćemo strašno dobru Hrvatsku'