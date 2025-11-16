Bivša zvijezda Premier lige nema ni 30 godina, a sada je potpisala za deseti klub u karijeri – u Bugarskoj

Bivši nogometaš Liverpoola i Bournemoutha s 119 nastupa u Premier ligi, Jordan Ibe, vratio se profesionalnom nogometu potpisavši za Lokomotiv Sofiju.

Ibe (29) posljednje četiri godine proživljava nevjerojatno teške trenutke u svojoj karijeri. Bivši mladi engleski reprezentativac, kojeg je Bournemouth 2016. platio 18 milijuna eura Liverpoolu, 2021. godine napustio je Derby i tada je krenuo strmoglavi pad. Odlaskom iz Derbyja, potpisao je za turskog drugoligaša Adanaspor, gdje nije odigrao ni minute, a potom je naredne tri godine igrao za klubove iz pete, sedme i osme engleske lige. U međuvremenu nije uspio dobiti dozvolu za rad u Švedskoj, a sada je potpisao za klub koji se nalazi na 11. mjestu prvenstvene ljestvice bugarskog nogometa.

🇧🇬 After a failed work permit in Sweden and a spell in Baller League, Jordon Ibe has a new club!



He’s left English non-league side Sittingbourne to join Bulgarian top-flight side Lokomotiv Sofia. He’s signed a two-year deal with his new side



The stadium and kit is very #AFCB! pic.twitter.com/vOduJSchBj — English Players Abroad (@EnglishAbroad1) November 15, 2025

