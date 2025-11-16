FREEMAIL
VRAĆA SE? /

Bivša zvijezda Premier lige nema ni 30 godina, a sada je potpisala za deseti klub u karijeri – u Bugarskoj

Bivša zvijezda Premier lige nema ni 30 godina, a sada je potpisala za deseti klub u karijeri – u Bugarskoj
Foto: Christian Bertrand/alamy/profimedia

Ibe je za Liverpool skupio 58 nastupa, uključujući i poluvrijeme u polufinalu Europske lige protiv Villarreala

16.11.2025.
11:38
Sportski.net
Christian Bertrand/alamy/profimedia
Bivši nogometaš Liverpoola i Bournemoutha s 119 nastupa u Premier ligi, Jordan Ibe, vratio se profesionalnom nogometu potpisavši za Lokomotiv Sofiju.

Ibe (29) posljednje četiri godine proživljava nevjerojatno teške trenutke u svojoj karijeri. Bivši mladi engleski reprezentativac, kojeg je Bournemouth 2016. platio 18 milijuna eura Liverpoolu, 2021. godine napustio je Derby i tada je krenuo strmoglavi pad. Odlaskom iz Derbyja, potpisao je za turskog drugoligaša Adanaspor, gdje nije odigrao ni minute, a potom je naredne tri godine igrao za klubove iz pete, sedme i osme engleske lige. U međuvremenu nije uspio dobiti dozvolu za rad u Švedskoj, a sada je potpisao za klub koji se nalazi na 11. mjestu prvenstvene ljestvice bugarskog nogometa.

POGLEDAJTE VIDEO: Pletikosa nakon trijumfa Vatrenih: 'Imamo katarsku kombinaciju, gledat ćemo strašno dobru Hrvatsku'

