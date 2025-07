Mladi hrvatski napadač nastavlja gdje je stao prošle sezone, pogledajte majstoriju u prvom kolu

Matija Frigan prošlu je sezonu završio s 13 golova u prvenstvu za belgijski Westerlo. Ovu sezonu počeo je na najbolji mogući način, onako kako je završio prošlu, s golovima.

Njegov Westerlo u prvom kolu belgijske Jupiler Pro lige gostovao je Anderlechtu. Anderlecht je slavio 5:2, a Frigan je bio najbolji igrač svoje ekipe zabivši drugi gol. Thorgan Hazard i Tristan Degreef zabili su u prvom poluvremenu za Anderlecht. Frigan je izjednačio golom u 58. minuti, ali to nije bilo dosta Westerlou za bod.

MATIJA FRIGAN SCORES FOR WESTERLO!!!pic.twitter.com/RpD1kEDH9M — Croatian Football (@CroatiaFooty) July 27, 2025

Nilson Angulo, Nathan Saliba i Thorgan Hazard zabili su za briselski klub i tako osvojili sva tri boda na početku prvenstva. Vidjet ćemo hoće li Frigan ostati još dugo u Westerlou. Već su bili zainteresirani HSV i Rangers iz Glasgowa, a nakon ovakvog početka sezone, zainteresiranih klubova neće ne nedostajati.

Frigan je prije dvije godine prodan iz Rijeke u Westerlo za 5 i pol milijuna eura, a Transfermarkt ga sada cijeni na 7 i pol milijuna eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Modrić se već počinje isplaćivati Milanu: Evo o čemu se radi...