Vukovar misli ozbiljno: Stigla dva pojačanja, iza jednog stoji Red Bull, iza drugog Bayern

Vukovar ozbiljno želi izbjeći sudbinu brojih klubova koji su posljednjih godina ušli u SHNL i odmah ispali u prvoj sezoni. To potvrđuju ozbiljnim pojačanjima u ljetnom prijelaznom roku.

Već su stigli bivši vratar Šibenika Antonio Đaković i krilni igrač Tyrone Tormin koji je igrao u trećoj francuskoj ligi. Sada su Vukovarci doveli još dva imena. Riječ je o dvojici igrača iza kojih stoje Red Bull i Bayern.

Brazilac Rai Oliveira igrao je u brazilskom klubu Red Bullova tima, Bragantinu, a insajder Lorenzo Lepore javlja kako dolazi bez odštete, ali će Red Bull Salzburg dobiti 35% od buduće prodaje. Riječ je o krilnom napadaču.

𝗘𝗫𝗖𝗟: Rai Oliveira, 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐒𝐢𝐠𝐧 with Vukovar 🔏#RedBullSalzburg will retain a 35% sell-on clause. The player will sign a three-year deal.@BalkansSports_ #inundaut pic.twitter.com/wioXf4LPOh — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) July 26, 2025

Drugi igrač je hrvatski junior Luka Klanac koji se prošao njemačku nogometnu školu. 20-godišnjak Igra na poziciji napadača, a do sada je igrao za mlađe selekcije Ingolstadta i Bayerna.

Prvu utakmicu u HNL-u Vukovarci će igrati već u petak na Maksimiru protiv Lokomotive, a jasno je da su njihove ambicije ostanak u klubu. Mi samo želimo da budu dovoljno konkurentni da liga nema devet klubova.

POGLEDAJTE VIDEO: Ako se po generalki sezona poznaje, Osijek bi mogao biti 'crna mačka': Evo što kaže bivši dinamovac