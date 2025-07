Kod Ronalda dolazi nekad najveća nada svjetskog nogometa: Chelsea ga se jedva riješio

Chelsea se konačno uspio riješiti igrača kojeg već dugo pokušava. Nekada najveća mlada nada svjetskog nogometa s 25 godina seli u Saudijsku Arabiju.

Riječ je o Joau Felixu koji će postati novi igrač Al-Nassra, kluba u kojem već igra Cristiano Ronaldo. Al-Nassr će za Portugalca iskrcati 30 milijuna eura, a s bonusima taj će transfer doseći i 50 milijuna. Podsjetimo, prije šest godina Atletico je Benfici platio 127 milijuna eura za Felixa.

🚨🟡🔵 EXCLUSIVE: Al Nassr agree deal to sign João Félix from Chelsea, here we go!



Player authorized to fly for medical and join Al Nassr, initial transfer fee worth €30m plus add-ons and heavy sell-on clause to meet Chelsea €50m valuation in future.



Paperwork being prepared. pic.twitter.com/pCcS4AiAuZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2025

Felix se nikako nije uklopio u Simeonov nogomet i bio je na posudbama u Barceloni i Chelseaju koji ga je prošlog ljeta otkupio za 52 milijuna eura. Niti u Londonu mu nije išlo pa je drugi dio prošle sezone proveo na posudbi u Milanu. Sada seli u Saudijsku Arabiju. Tko je to mogao predvidjeti prije šest godina?

