Martin Baturina šokirao suigrače na treningu: 'Modrić ga je to naučio'

Martin Baturina stigao je u Como već na početku prijelaznog roka i do sad je sudjelovao na pripremnim utakmicama i treninzima, a već u prvom kolu talijanskog prvenstva očekuje se i službeni debi.

Como je na svojim društvenim mrežama objavio Baturinin gol s treninga koji je sve oduševio. Naime, Baturina je pogodio gornji ugao gola udarcem vanjski dio stopala što je izazvalo ugodni šok kod suigrača i oduševljenje navijača u komentarima. "Modrić ga je to naučio. Činjenice", glasi jedan komentar ispod videa.

Talijanska Serie A počinje 24. kolovoza, a Como će prije toga odigrati utakmicu Kupa Italije protiv drugoligaša Südtirola 16, kolovoza.

