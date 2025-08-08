JAKO IME /

Martin Baturina imat će kome asistirati: Dolazi španjolski reprezentativni napadač

Martin Baturina imat će kome asistirati: Dolazi španjolski reprezentativni napadač
Foto: Profimedia

Sve je dogovoreno između Galatasaraya i Coma

8.8.2025.
17:25
Sportski.net
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Martin Baturina u Comu dobiva veliko pojačanje u napadu. Španjolski napadač Alvaro Morata dolazi iz Galatasaraya za pet milijuna eura, javlja Fabrizio Romano.

Sve je dogovoreno između Galatasaraya i Coma i uskoro će službeno Alvaro Morata postati novi napadač talijanskog prvoligaša Coma. Morati su 32 godine, a ovo mu je već sedmi klub u karijeri. Igrao je za Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico, Milan i Galatasaray, a za Španjolsku je nastupio 86 puta i zabio 37 pogodaka.

 

 

Como je uložio ozbiljne novce u pojačanja ove sezone. Potrošili su već preko 100 milijuna eura, a Morata će se u napadu za minute boriti s Patrickom Curtoneom, Ivanom Azonom, Andreom Belettijem i Alessandrom Gabriellonijem.

Hrvatski reprezentativac Martin Baturina imat će ispred sebe cijelu ergelu vrhunskih napadača. Vidjet ćemo tko će na kraju biti glavna devetka u momčadi Cesca Fabregasa.

POGLEDAJTE VIDEO: Mnogi su se dobro nasmijali kada su pročitali vijest o bombastičnom transferu Ivana Perišića

Alvaro MorataMartin BaturinaComo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
JAKO IME /
Martin Baturina imat će kome asistirati: Dolazi španjolski reprezentativni napadač