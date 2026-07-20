Hrvatski reprezentativac tražena je roba, ali klub je jasan: 'Očekujemo nemoralnu ponudu'

Svjetsko prvenstvo je završeno, a jedan od igrača koji je na njemu zablistao i predstavio se svijetu je i hrvatski reprezentativac Martin Baturina.

Dvadesettrogodišnji veznjak Coma bio je među najboljim pojedincima među Vatrenima, a to ga je, uz sjajne nastupe za Como prošle sezone, stavilo na radar brojnih klubova. Neki, poput Aston Ville, već su i slali ponude, ali Como je sve to glatko odbio.

Naime, talijanski klub ima jasan plan razvoja i igrače ne prodaje ako ne dobije onoliko koliko traži.

"Kad stigne ponuda, saslušamo je. Ako nam se svidi, prihvatimo je, ali ne bojimo se odbiti. Prošlog ljeta odbili smo ponudu od 60 milijuna eura za Assanea Diaoa, ne mogu reći od koga je stigla. A zimi smo odbili i još jednu od 40 milijuna za Jaydena Addaija", rekao je predsjednik Coma Mirwan Suwarso, koji ima prilično jasnu ideju o tome kako bi se projekt kluba iz Lombardije, koji je svježe izborio povijesni prvi plasman u Ligu prvaka, trebao razvijati, piše Calciomercato.

U tom kontekstu logično je i neizbježno da će najveću pozornost privlačiti dragulji na koje je Como posljednjih sezona računao, a koje je trener Cesc Fàbregas uspio dodatno razviti unutar svog sustava igre, dodaje talijanski list, koji upravo Baturinu stavlja kao jedan od glavnih primjera te ideje.

Hrvatski je veznjak prošle sezone u Comu odigrao 29 utakmica, u kojima je upisao šest pogodaka i tri asistencije. To ga je dovelo na radar Tottenhama, Manchester Uniteda i Aston Ville, koja je za Baturinu ponudila 55 milijuna eura, dok Como traži više.

Talijani za sada samo prate situaciju, bilježe interes i svjesni su koliko je Baturina cijenjen u najvažnijoj i najkonkurentnijoj ligi svijeta. No, vraćajući se na riječi predsjednika Mirwana Suwarsoa, klub nije zainteresiran za prodaju pod svaku cijenu. Ako stignu konkretne ponude, one će svakako biti razmotrene, ali iz vrha kluba iz Lombardije poručuju da će biti potrebna klasična "nemoralna ponuda" kako bi vlasnici Coma, braća Hartono, razmislili o prodaji.

Engleski mediji uvjereni su da bi ponuda od 80 milijuna eura mogla biti ona koja bi zadovoljila Como.