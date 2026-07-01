Nitko nije očekivao ovu fotografiju Baturine! Pogledajte čime se bavio prije nogometa

Dok Hrvatska s nestrpljenjem iščekuje okršaj s Portugalom u osmini finala Svjetskog prvenstva, društvenim mrežama proširila se fotografija koja je privukla veliku pažnju navijača.

Riječ je o fotografiji koju je objavio Gimnastički klub Marjan, a na njoj se nalazi dječak koji je danas jedan od ključnih hrvatskih reprezentativaca, Martin Baturina.

Baturina briljira na ovogodišnjem prvenstvu, no prije nego što se u potpunosti posvetio nogometu, uspješno je trenirao gimnastiku. U klubu ističu da je i u tom sportu pokazivao izniman talent, baš kao i njegova braća.

„Svoje sportske korake započeo je u Marjanu, on i ostala braća. Bili su izvrsni gimnastičari – Roko, Marin i Martin. Otac Mate je govorio: neka nogometa, gimnastiku moraju proći. Upravo su budne oči i mudra strategija Mate i Kristiane doveli njihovu djecu do sportskih visina. Ponosni smo na našu dicu. Na naše prijatelje“, poručili su iz Gimnastičkog kluba Marjan.