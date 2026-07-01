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Nitko nije očekivao ovu fotografiju Baturine! Pogledajte čime se bavio prije nogometa

Nitko nije očekivao ovu fotografiju Baturine! Pogledajte čime se bavio prije nogometa
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Foto: Mohammad Karamali/imago stock&people/Profimedia

Baturina briljira na ovogodišnjem prvenstvu

1.7.2026.
8:39
Sportski.net
Mohammad Karamali/imago stock&people/Profimedia
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Dok Hrvatska s nestrpljenjem iščekuje okršaj s Portugalom u osmini finala Svjetskog prvenstva, društvenim mrežama proširila se fotografija koja je privukla veliku pažnju navijača.

Riječ je o fotografiji koju je objavio Gimnastički klub Marjan, a na njoj se nalazi dječak koji je danas jedan od ključnih hrvatskih reprezentativaca, Martin Baturina.

Baturina briljira na ovogodišnjem prvenstvu, no prije nego što se u potpunosti posvetio nogometu, uspješno je trenirao gimnastiku. U klubu ističu da je i u tom sportu pokazivao izniman talent, baš kao i njegova braća.

„Svoje sportske korake započeo je u Marjanu, on i ostala braća. Bili su izvrsni gimnastičari – Roko, Marin i Martin. Otac Mate je govorio: neka nogometa, gimnastiku moraju proći. Upravo su budne oči i mudra strategija Mate i Kristiane doveli njihovu djecu do sportskih visina. Ponosni smo na našu dicu. Na naše prijatelje“, poručili su iz Gimnastičkog kluba Marjan.

Martin BaturinaHrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Gimnastika
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