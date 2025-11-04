U naletu su i ambicije u SHNL-u su im porasle: 'Možemo dobiti i Dinamo i Hajduk'

Slaven Belupo neporažen je u posljednjih 5 utakmica u svim natjecanjima. Nakon poraza od Dinama 4-1 u Maksimiru, Slaven je s igračem manje pobijedio Osijek 2-1 i remizirao 1-1 s Rijekom na Apašu, a nakon toga pobijedio Varaždin 3-1 u gostima. Bijelo Brdo u osmini finala Kupa nogometaši Marija Gregurine svladali su u gostima 3-1, a u nedjelju su Farmaceuti na svom terenu odigrali nulu s Hajdukom.

Ambicije nam rastu. Svjesni smo da možemo dobiti velike momčadi poput Dinama i Hajduka. Mario Gregurina za portal Net.hr.

'Zadovoljni smo, ali postoji žal što Hajduku nismo uzeli sva tri boda'

Slaven Belupo trenutno je na trećoj poziciji SHNL poretka sa 19 bodova, iza Hajduka i Dinama. Idealan je to trenutak da se porazgovara s glavnim arhitektom ovog niza, Marijom Gregurinom.

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

"Stalno sam u uredu na stadionu i na terenu, treniramo, pripremamo se, uživamo u trenutku. Lijepo je ovako gledati konkurenciju u SHNL-u s dobre pozicije, visoko na tablici", kaže Mario Gregurina u uvodu razgovora.

Dojmovi nakon utakmice s Hajdukom su se slegli...

"Jesu, ali smo i dalje zadovoljni ostvarenim, iako nakon utakmice u svlačionici sam vidio, primijetio, po govoru tijela mojih igrača, da zadovoljstvo i nije na onoj razini kao kad nekog pobijedimo ili pozitivnog rezultata protiv velikih klubova. Znači, postoji žal što nismo uzeli Hajduku sva tri boda i dobro da je tako, da nas zadovoljavaju najviše pobjede, da nam ambicije rastu, jer svjesni smo da možemo dobiti velike momčadi poput Dinama i Hajduka. Bila je to jako teška utakmica. Hajduk je u fenomenalnom nizu, ali mi smo se jako dobro pripremili za utakmicu i limitirali Hajduk na minimum minimuma. Hajduk je prekvalitetan da ne bi nešto iskreirao, tako da su imali svoje šanse, jedno dvije, ali jako sam zadovoljan s načinom na koji smo odgovorili. Prvih 20 minuta smo bili pravi i takvi želimo biti svaku utakmicu. Samo neka potraje ovaj naš momentum što dulje".

'Ušli smo protiv Hajduka s jasnim stavom i gardom'

Gregurina priča kako su njegovi igrači 95% stvari koje su dogovorili prije utakmice s Hajdukom proveli u djelo...

"Imali smo par problema u tranzicijama, ali neke stvari ne možeš kontrolirati u stopostotnoj varijanti, ali što se tiče plana prema utakmici, prezadovoljan sam. Pogotovo u prvih dvadesetak minuta. Ušli smo u utakmicu protiv Hajduka s jasnim stavom i gardom, baš s velikim autoritetom i samopouzdanjem i takvi želimo biti kroz čitavu sezonu. Naravno, nije to lako ponavljati, pogotovo protiv takvih momčadi kao što je Hajduk, ali to je neka naša ideja i tome ćemo težiti".

Gregurina je otkrio i što je rekao igračima u svlačionici na poluvremenu.

"Korigirali smo dvije do tri situacije koje nisu u potpunosti štimale na terenu što se tiče nekog taktičkog pristupa. Naravno da sam ih pohvalio za angažman i za cjelokupni dojam vezan za prvo poluvrijeme i rekao jednu bitnu stvar. Dogovorili smo se da nema šanse da popustimo i da nam Hajduk uzme pobjedu u Koprivnici. Znate, posljednjih mjesec dana u momčad se uvuklo veliko samopouzdanje i pozitiva u svlačionicu. Što radom na treninzima, što potvrdom kroz rezultat u SHNL-u i Kup utakmicom. To je jedan normalan slijed događaja".

Bijeli protiv Slaven Belupa u posljednjih 11 susreta imaju 9 pobjeda i 2 remija, a na Ivanu Kukešu Apašu su imali čak pet pobjeda zaredom. Ukupno 17 uzastopnih utakmica, Hajduk ne zna za poraz protiv Slaven Belupa. Imaju 13 pobjeda i 4 remija.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Šegin promašaj

"Ne znam za te podatke, ali da vam budem iskren, niti malo ne razmišljam o tome niti me to dira. Jedino mi je PR kluba na pressici uoči utakmice rekao kako Slaven Belupo nije na Apašu pobijedio Hajduk tri i pol godine. To je jedino što sam znao u obliku tih informacija, ali niti malo ne nije dirnula, poremetila niti me takvo što može izbaciti iz balansa i fokusa. Ne opterećujem se tim stvarima, povijesti, povijest je jedno, realnost moje momčadi i trenutno stanje nešto drugo. Mi gledamo u budućnost jako pozitivno i gledamo tako i za dalje".

Šego je u 24. minuti promašio čisti zicer s dva metra, imao je prazan gol. To je promašaj dosadašnjeg dijela SHNL sezone. Što je Mariju Gregurini bilo u glavi kad je Šego dobio loptu od Rebića?

"Bilo mi je u glavi - je li moguće da iz fenomenalnog našeg presinga i nekakvog krivog odbijanca izađu u tranziciju i da dobijemo gol?! To mi je bilo u glavi. Ono, fenomenalno se branimo i onda nam se takvo što dogodi. Ali ajde, sreća nas je pomazila. To je bila jedina stopostotna šansa Hajduka".

U razgovoru s Marijom Gregurinom zrači pozitiva. Vidi se na njemu koliko uživa biti trener Slaven Belupa, koliko uživa u trenutku, u prilici koja mu je dana, u tome što njegov Slaven Belupo igra dobro. Slikovito, Mario Gregurina je kao malo dijete kojem daš igračku, a ono se zadovoljno igra i pritom smije.

'Na dobrom smo putu'

"Hahaha, lijepo ste mi to dočarali. Prije svega, volim to što radim i od toga sve počinje. Ljudi oko mene su pozitivni i tako sam i birao stožer. Mislim da za sad na dobar način, dobrom energijom to prenosimo i na svlačionicu. Na dobrom smo putu".

Bivši nogometaš i igrač Hajduka Igor Musa u intervjuu za Net.hr nakon utakmice Slaven Belupa i Hajduka, nahvalio je Marija Gregurinu.

"To mi je stvarno drago čuti. Hvala na lijepim riječima i Igorovim čestikama. Ma Igor je jako veliki igrač s bogatom karijerom i kad takvo što čuješ da jedan Igor Musa o tebi govori, takve pohvale, daju ti još veću motivaciju, dodatnu, dodatni zamah da radimo još bolje. Još jednom hvala Igoru Musi na tome".

U subotu od 15.00 Lokomotiva na Maksimiru dočekuje Slaven Belupo u sklopu 13. kola SHNL-a.

'Imamo veliki respekt prema Lokomotivi'

"Ovo je Liga Deset, nema slabog suparnika. Imamo veliki respekt, pogotovo prema Lokomotivi koja je u jako dobrom stanju, s fenomenalnim trenerom Nikicom Jelavićem, mojim kolegom s akademije. Nisu imali sreće u ponedjeljak u Velikoj Gorici, izgubili su 4-1, ali uvjeren sam da će se maksimalno pripremiti za nas i da će biti jedna prava, natjecateljska, prije svega dinamična utakmica. Ocijenio bih šanse 50-50. Siguran sam da će gledatelji uživati u nogomete i nadam se pozitivnom rezultatu za nas."

Luda je utakmica bila u Velikoj Gorici između Gorice i Lokomotive (4-1). Tri gola u prvih osam minuta, od toga dva autogola, od toga jedan s centra. Je li Mario Gregurina ikad takvo nešto vidio?

"Nisam, po svemu je bila specifična utakmica, pa tako i taj autogol Aleksa Stojkovića s centra. Čovjek htio vratiti golmanu i zabio u 6. minuti. Događa se, teško je preokrenuti nakon toga onda stvar u neku pozitivu, utakmicu u svoju korist jer vidiš da ide kontra tebe. Uz to se i mali Krivak ozljedio, samo ne znam koliko je ozljeda teška".

'Tanka je linija između pobjednika i pokojnika'

Zaustavljaju li ljudi Marija Gregurinu po Koprivnici, je li u trenutku popularnosti rock zvijezde?

"Nisam rock zvijezda hehehe... Ma ne, nemam vremena za šetnje po gradu jer sam prezauzet. Najveći dio vremena sam na stadionu, u krugu svojih suradnika, igrača, a kad sam slobodan onda sam s obitelji. Moram se svojoj obitelji zahvaliti što to sve na neki način trpe, što me nema doma, što sam stalno u poslu, s igračima. Puno vremena provodim na stadionu, na putovanjima, u klubu, tako da dosta malo vremena imam za zadržavanje po javnim mjestima Koprivnice, ali sigurno da osjećam na utakmicama i to malo što jesam u javnosti, da imamo podršku Podravaca, Koprivničanaca i stvarno nam puno znači to. Svi su prezadovoljni, kako u gradu, tako i u klubu. Ali, znate kako je to u nogometu, tanka je linija između pobjednika i pokojnika. Zaćas se sve to okrene. Moramo svi u Slaven Belupu ostati čvrsto s dvije noge na zemlji, trenirati, nastaviti u istom smjeru. To je jedini preduvjet da bi u kontinuitetu bilo dobro."

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Marija Gregurinu je Gonzalo Garcia pohvalio za dosadašnji rad.

"Vidim da prati kako i na koji način radimo u Slaven Belupu. Isto tako sam i ja pohvalio njega za rad u Hajduku. Očito iz toga se vidi da imamo respekt jedan prema drugom", zaključio je Mario Gregurina.

