Riječi Marija Gregurine o Hajduku odjeknut će Hrvatskom

U dvoboju 12. kola SuperSport HNL-a Slaven Belupo i Hajduk odigrali su bez pogodaka (0-0). Bod osvojen u Koprivnici bio je dovoljan Splićanima da se vrate na vrh ljestvice s 26 bodova, dok je domaća momčad preskočila Lokomotivu i zasjela na treće mjesto sa 17 osvojenih bodova.

'Limitirali smo Hajduk, lidera prvenstva

Trener Slaven Belupa, Mario Gregurina, bio je vidno zadovoljan nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Čestitao je svojim igračima i kazao kako su odigrali jako dobru utakmicu. Mario Gregurina naveo je i jedan bitan detalj...

“Limitirali smo Hajduk, lidera prvenstva, na minimum. Fantastična su ekipa, ali smo pokazali da možemo igrati protiv svakoga. Na kraju smo ostali s igračem manje, no skupili smo snage i izdržali. Zaslužili smo taj bod. Imamo jedan dan za oporavak, a onda se okrećemo Lokomotivi.”

Iako mreže nisu tresle, Gregurina smatra da je utakmica bila vrlo zanimljiva. Kaže kako ovo nije bila uspavanka, kako su i njegov Slaven Belupo i Hajduk dali sve od sebe...

Igra se odvijala u visokom ritmu i bilo je teško uspostaviti potpunu kontrolu. Mislim da su gledatelji mogli uživati u dobrom nogometu.”

'Skidam kapu Hajduku'

Na pitanje o početnoj agresiji svoje momčadi, Gregurina je objasnio:

“Željeli smo pred domaćom publikom pokazati stav i gard. Kad smo fizički malo pali, bilo je važno da se konsolidiramo i održimo ritam.”

Prekidom crnog niza protiv Hajduka i plasmanom na treće mjesto, Gregurina je posebno istaknuo trud svojih igrača, te pokazao kakav je gospodin. Nahvalio je Mario Gregurina Hajduk i poklonio se momčadi s kojom je samo koji trenutak prije vodio veliku, žestoku i rovovsku bitku na terenu. Tako to rade pravi sportaši...

“Jako dobro radimo i zato sam sretan zbog ovog rezultata. Hajduk je fantastična momčad, rade sjajan posao, skidam im kapu.”

Na kraju je naglasio da nema pojedinca kojeg bi posebno izdvojio, jer su svi odradili svoj posao i 0-0 protiv Hajduka je timski uspjeh. Zadovoljan je i činjenicom da je ovo bila prva utakmica sezone u kojoj njegova momčad nije primila pogodak:

“Dobro smo limitirali odličnu ekipu. Imali su svoje prilike, ali nas je u nekim trenucima i sreća pomazila. No, bod je potpuno zaslužen.”