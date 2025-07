U baranjskom selu od 500 stanovnika niknuo stadion kakav nemaju ni neki prvoligaši

U malom baranjskom selu s tek 500 stanovnika iznikao je stadion kakvim se ne mogu pohvaliti ni neki hrvatski prvoligaši. Riječ je o potpuno novoj Areni u Vardarcu koja posjeduje UEFA-inu licencu i zadovoljava sve kriterije za odigravanje međunarodnih utakmica mlađih reprezentacija.

Projekt su zajednički financirale Vlada Republike Hrvatske i Vlada Mađarske, a do sada je uloženo oko 7,3 milijuna eura. Uložena sredstva pretočena su u moderni sportski kompleks koji ima broj sjedalica na tribinama kao i stanovnika sela.

No, stadion nije samo sportski objekt – on je simbol pokušaja demografske obnove i ulaganja u budućnost. Ideja je začeta 2019. godine, kada je među mladima u Vardarcu provedena anketa s jednostavnim pitanjem: "Koji bi sport igrali kada bi za to postojali uvjeti?" Odgovor je bio gotovo jednoglasan – nogomet.

Na toj je ideji izgrađena i šira vizija – nogometna akademija koja će, kada bude završena, imati i pomoćne terene, prostor za opuštanje s saunom i mini bazenom, te teretanu s pogledom na igralište. Sve kako bi se mladima u Baranji omogućilo ono što im je godinama nedostajalo – prilika.

Jedan od najupečatljivijih detalja stadiona je njegov impresivni krov, težak 58 tona. Budući da je teren na kojem je građen nestabilan, krovna konstrukcija oslanja se na pilone koji su ukopani čak 18 metara u dubinu.

Fokus cijelog projekta bio je upravo na djeci i mladima, čiji broj u Baranji sve više opada.