Milan remizirao s Leedsom, Modrić ipak nije debitirao u novom klubu

Uoči početka nove sezone, talijanski velikan Milan i povratnik u englesku Premier ligu, Leeds United, odmjerili su u subotu snage u prijateljskoj utakmici na stadionu Aviva u Dublinu. Pred irskom publikom, susret je završen bez pobjednika, rezultatom 1:1, no glavna priča večeri bio je igrač koji na kraju nije ni kročio na travnjak – legendarni hrvatski kapetan Luka Modrić.

Tvrda utakmica završila podjelom bodova

Obje momčadi iskoristile su ovaj susret kao posljednju provjeru forme. Trener Milana, Massimiliano Allegri i strateg Leedsa, Daniel Farke, na teren su poslali kombinirane sastave, dajući priliku brojnim igračima.

Rossoneri su poveli u 31. minuti. Nakon dobro izgrađene akcije, meksički napadač Santiago Gimenez matirao je vratara Leedsa, Lucasa Perrija, koji je u ovom susretu upisao svoj neslužbeni debi za engleski klub.

Leeds, za koji je ovo bila posljednja pripremna utakmica prije povratka u elitni rang engleskog nogometa, nije se predavao. U drugom poluvremenu zaigrali su odlučnije, a nagrada je stigla u 67. minuti. Njemački veznjak Anton Stach, koji je samo nekoliko minuta ranije dobio žuti karton, preciznim je udarcem postigao svoj prvi pogodak u dresu Leedsa i postavio konačnih 1-1.

Svi su čekali Luku, Allegri odlučio drugačije

Iako je utakmica ponudila natjecateljski ritam, oči nogometne javnosti bile su uperene prema klupi Milana. Nakon povijesnog transfera iz Real Madrida poslije 13 sezona, očekivao se debi Luke Modrića. Mediji su danima najavljivali njegov prvi nastup, opisujući ga kao početak nove ere za klub i test za vezni red Leedsa protiv jednog od najvećih igrača svih vremena.

Zanimljivo je da je čak i slavni argentinski trener Marcelo Bielsa, bivši strateg Leedsa, jednom prilikom iskazao ogromno divljenje Modriću, rekavši:

"Najteže je pronaći 'osmicu'. Nazvao sam tu poziciju 'Modrić'. To je netko tko se brani kao 'šestica', a napada kao 'desetka'."

Unatoč velikom iščekivanju i činjenici da je bio na popisu pričuvnih igrača, 39-godišnji Modrić ostao je na klupi cijelu utakmicu. Trener Allegri odlučio ga je poštedjeti, vjerojatno imajući na umu gust raspored. Već sljedeći dan Milan je igrao novu zahtjevnu utakmicu protiv Chelseaja na Stamford Bridgeu, pa je odluka o odmaranju ključnog igrača bila logična.

Pogled prema naprijed

Za Leeds United, remi protiv Milana označio je kraj priprema koje su završili s tri neriješena rezultata. Sada ih čeka ono pravo – otvaranje sezone u Premier ligi 18. kolovoza protiv Evertona na domaćem Elland Roadu.

S druge strane, Milan nakon dvostrukog engleskog testa okreće se domaćim obvezama. Prva službena utakmica sezone za Rossonere bit će 17. kolovoza u prvom kolu Coppa Italia protiv Barija.

Iako je dvoboj u Dublinu pružio čvrstu i ravnopravnu borbu, navijači će ga pamtiti kao utakmicu u kojoj je debi nogometnog maestra odgođen za neku drugu priliku. Ljubitelji nogometa diljem svijeta, a posebno navijači Milana, s nestrpljenjem će čekati sljedeći susret kako bi konačno vidjeli Luku Modrića u dresu Milana.

