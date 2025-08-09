Luka Modrić dobiva veliko pojačanje u Milanu koje vrijedi čak 40 milijuna eura?

Sedmerostrukom europskom prvaku AC Milanu, za kojeg je nedavno potpisao Luka Modrić, neočekivano se otvorila prilika za još jedno pojačanje za novu nogometnu sezonu, a riječ je o napadaču Manchester Uniteda Rasmusu Hojlundu (22).

Danski reprezentativac postao je višak u "Crvenim vragovima" dolaskom slovenskog golgetera Benjamina Šeška. S druge strane, "Rossonerima" bi dobro došao klasični centarfor kakav je Hojlund, tim više jer je propao transfer Juventusova napadača Dušana Vlahovića.

Pregovori dva kluba trenutno se odvijaju preko posrednika, navode talijanski mediji i dodaju kako je Milan spreman platiti šest milijuna eura za jednogodišnju posudbu, a tim iznosom bila bi pokrivena i Hojlundova plaća. Sada se čeka "zeleno svjetlo" od danskog centarfora. Nakon isteka posudbe Milan bi za 40 milijuna eura mogao otkupiti Hojlundov ugovor, koji vrijedi do lipnja 2028.

Danski napadač ima iskustvo igranja u Italiji, jednu sezonu (2022/23) proveo je u Atalanti. Tada je zabio deset golova i dodao četiri asistencije, te je nakon svega 12 mjeseci na Apeninskom poluotoku preselio u Englesku, odnosno u Manchester United. Budući da je riječ o mladom nogometašu sa značajnim igračkim potencijalom, United ga je prije dvije godine kupio za 77 milijuna eura. United je imao velika očekivanja od njega, ali Hojlund je podbacio, prošle sezone postigao je samo četiri gola u Premier ligi.