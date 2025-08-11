Livaja osvojio Hajdučko srce pa poručio navijačima: 'Idemo ove sezone jako'

Marko Livaja ovogodišnji je dobitnik navijačkog trofeja 'Hajdučko srce'.

Nagrada je to koju Klub navijača Hajduka - Torcida dodjeljuje igraču koji je zaslužio zahvaljujući požrtvovnosti, zalaganju, srčanosti i predanom hajdučkom duhu na terenu i izvan njega.

Livaji je nagrada dodijeljena na malonogometnom turniru 'Torcida kup', a to mu je drugo Hajdučko srce u karijeri, nakon što je prvo dobio za sezonu 2021./2022.

"Hvala svima, velika mi je čast osvojiti ovu nagradu. Hvala prvenstveno mojim suigračima i svima u klubu. Nadam se da vas neću iznevjeriti i idemo ove sezone jako, idemo dalje", rekao je Livaja nakon dodjele.

Prošle sezone Livaja je bio najbolji igrač u sastavu trenera Gennara Gattusa. U 40 utakmica zabio je 21 gol uz deset asistencija. Ukupno je u dresu Hajduka upisao 173 nastupa, 93 gola i 44 asistencija.

Nagrada se dodjeljuje od sezone 1993./199.4, a dosad se osam puta nije dodijelila jer je u tim sezonama nitko nije zaslužio.

