Stopera Gorice željeli su Rijeka i Hajduk, ali ipak odlazi u inozemstvo

Krešimir Krizmanić ima novi klub. Potpisao je za grčkog prvoligaša OFI Crete. Krizmanić nakon 10 godina napušta Goricu s kojom mu je istekao ugovor na kraju prošle sezone.

Krizmanić je već godinama jedan do boljih stopera u HNL-u i po isteku ugovora se očekivalo da ostane u HNL-u, ali u jačem klubu. Navodno su Rijeka ili Hajduk bili zainteresirani, ali na kraju Krizmanić odlazi u inozemstvo, u Grčku. OFI je prošle sezone završio na šestom mjestu u grčkom prvenstvu. Nakon toga su igrali ligu za kvalifikacije za Europu, ali su tamo u šest kola upisali tek dva boda i završili daleko od Europe.

Krizmaniću je 25 godina, devet puta je zaigrao ua U-21 reprezentaciju Hrvatske, a u HNL-u je zaigrao 159 puta te zabio dva pogotka i asistirao za pet. Transfermarkt ga cijeni na milijun eura, a potpisao je na tri godine za klub s Krete.

