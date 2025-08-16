SVI U VŽ /

Velika akcija Kohorte: Pogledajte što je dočekalo Osječane danas u gradu

U Osijeku su osvanuli transparenti i poruke diljem grada koji ne pozivaju samo na odlazak Uprave

16.8.2025.
14:55
Osječka Kohorta od prošle sezone u ratu je s Upravom. Najglasnije pristalice Osijeka smatraju da Uprava na čelu s predsjednikom Vladom Čoharom radi na uništavanju klupskog identiteta, narušavanju odnosa s navijačima i pokušava eliminirati navijačku podršku s tribina. 

U Osijeku su osvanuli transparenti i poruke diljem grada koji ne pozivaju samo na odlazak Uprave, već poziva i Osječane na gostovanje u Varaždin. Kohorta smatra da se najviše može napraviti borbom s tribine i brojnošću navijača na istoj. Osijek će igrati s Varaždinom u nedjelju u 18:45.

Ako uspije ova akcija Kohorte, Osječani bi mogli imati veliku podršku svojih navijača. Do sada je njihova momčad pokazala vrlo dobru igru u prva dva kola protiv Dinama i Rijeke, ali na konto upisali tek jedan bod.

