Kaos u Beogradu, Poljaci brutalno pretučeni: Navijači Zvezde ih presreli pa mlatili palicama

Crvena zvezda u utorak je u Beogradu odigrala neodlučeno (1:1) s poljskim Lechom, sačuvala prednost iz prve utakmice i izborila play-off lige prvaka, a utakmicu su obilježili neredi prije i nakon nje.

Uoči susreta poljski navijači su na ulicama Beograda radili nerede, ali na sreću tijekom susreta nije bilo incidenata.

No, kaos je izbio poslije utakmice.

Srpski mediji pišu da je skupina od četiri poljska navijača pretučena na autoputu, kod benzinske crpke.

Telegraf javlja da su naletjeli na zasad neidentificirane osobe za koje se pretpostavlja da su navijači Zvezde.

Oni su presreli vozilo s Poljacima i tukli ih palicama po tijelu i glavi.

