JEZIVO /

Kaos u Beogradu, Poljaci brutalno pretučeni: Navijači Zvezde ih presreli pa mlatili palicama

Kaos u Beogradu, Poljaci brutalno pretučeni: Navijači Zvezde ih presreli pa mlatili palicama
Foto: Henryk Lipinski

Incident u režiji navijača Zvezde poslije velike pobjede

13.8.2025.
10:53
SPORTSKI.NET
Henryk Lipinski
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Crvena zvezda u utorak je u Beogradu odigrala neodlučeno (1:1) s poljskim Lechom, sačuvala prednost iz prve utakmice i izborila play-off lige prvaka, a utakmicu su obilježili neredi prije i nakon nje.

Uoči susreta poljski navijači su na ulicama Beograda radili nerede, ali na sreću tijekom susreta nije bilo incidenata.

Kaos u Beogradu, Poljaci brutalno pretučeni: Navijači Zvezde ih presreli pa mlatili palicama
Foto: Profimedia

No, kaos je izbio poslije utakmice.

Srpski mediji pišu da je skupina od četiri poljska navijača pretučena na autoputu, kod benzinske crpke.

Telegraf javlja da su naletjeli na zasad neidentificirane osobe za koje se pretpostavlja da su navijači Zvezde.

Oni su presreli vozilo s Poljacima i tukli ih palicama po tijelu i glavi.

POGLEDAJTE VIDEO: Mlade rukometašice donijele su Hrvatskoj novo srebro: 'Ovo su jako karakterne cure'

Crvena ZvezdaTučnjavaBeograd
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
JEZIVO /
Kaos u Beogradu, Poljaci brutalno pretučeni: Navijači Zvezde ih presreli pa mlatili palicama