Horor na Afričkom kupu nacija /

Nogomet pao u drugi plan! Kaos, tučnjava i sramotne scene, za sve je kriv Zidaneov sin

Nogomet pao u drugi plan! Kaos, tučnjava i sramotne scene, za sve je kriv Zidaneov sin
Foto: Paul Ellis/afp/profimedia
1 /24
Nigerija je pobjedom 2:0 nad Alžirom izborila plasman u polufinale Afričkog kupa nacija, no susret su zasjenile ružne scene nakon posljednjeg zvižduka.

Pobjednik je odlučen početkom drugog poluvremena, kada su Nigerijci u razmaku od deset minuta postigli oba pogotka. Tragičar Alžira bio je vratar Luca Zidane, koji je kiksao kod golova Osimhena i Adamsa.

 

 

Po završetku utakmice izbili su sukobi na terenu. Zidane se prvo verbalno, a zatim i fizički obračunao s nigerijskim igračima, nakon čega je nastao kaos koji je jedva smirilo osiguranje. Navijači Alžira pokušali su ući na teren, a bijes se prelijevao i prema sucima.

Jedini smireni bio je izbornik Alžira Vladimir Petković, koji je sportskim putem čestitao Nigeriji. Nemiri su se nastavili i izvan terena, gdje je došlo do sukoba u mix zoni među novinarima.

10.1.2026.
21:18
Sportski.net
Paul Ellis/afp/profimedia
Zinedine ZidaneAlžirNigerijaAfricki Kup Nacija
