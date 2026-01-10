Nogomet pao u drugi plan! Kaos, tučnjava i sramotne scene, za sve je kriv Zidaneov sin

Nigerija je pobjedom 2:0 nad Alžirom izborila plasman u polufinale Afričkog kupa nacija, no susret su zasjenile ružne scene nakon posljednjeg zvižduka.

Pobjednik je odlučen početkom drugog poluvremena, kada su Nigerijci u razmaku od deset minuta postigli oba pogotka. Tragičar Alžira bio je vratar Luca Zidane, koji je kiksao kod golova Osimhena i Adamsa.

Ugly scenes at the end of Algeria vs Nigeria



Several scuffles between players, it looked like the fans tried to breach the stands and get to the pitch



Referee Issa Sy also hounded by members of the Algerian delegation pic.twitter.com/5XP2jhAC87 — Maher Mezahi (@MezahiMaher) January 10, 2026

Po završetku utakmice izbili su sukobi na terenu. Zidane se prvo verbalno, a zatim i fizički obračunao s nigerijskim igračima, nakon čega je nastao kaos koji je jedva smirilo osiguranje. Navijači Alžira pokušali su ući na teren, a bijes se prelijevao i prema sucima.

Jedini smireni bio je izbornik Alžira Vladimir Petković, koji je sportskim putem čestitao Nigeriji. Nemiri su se nastavili i izvan terena, gdje je došlo do sukoba u mix zoni među novinarima.