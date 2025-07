Kanađanka srušila transfer-rekord i pridružila se najboljoj momčadi Europe

Kanađanka Olivia Smith postala je najskuplja nogometašica u povijesti jer ju je europski prvaka Arsenal kupio za rekordnih 1,1 milijun eura.

Dosadašnja 20-godišnja nogometašica Liverpoola potpisala je četverogodišnji ugovor s Arsenalom. To je rekordan transfer u povijesti ženskog nogometa, a prethodni je iznosio milijun eura, koliko je u siječnju je Chelsea platio San Diegu za Naomi Girmu.

Nakon SAD-a, Sporting i Liverpool

"Privilegija je i čast potpisati za Arsenal. Moj san je natjecati se za naslove u Engleskoj i Europi i uzbuđena sam što ću početi i doprinijeti tome u Arsenalu", rekla je Smith, koja igra kao napadačica.

Smith je postala profesionalka 2023. nakon što je igrala na američkom fakultetu, a Liverpoolu se pridružila iz Sportinga za nešto više od 200.000 funti, izvijestio je BBC. Prošle sezone postigla je devet golova u 25 utakmica za Liverpool.

Ženska momčad Arsenala osvojila je 15 naslova prvaka Engleske, a prošle sezone i svoj drugi trofej u Ligi prvaka.



