Ženski Euro obara sve rekorde, a tek slijede najbolje utakmice: 'Ovo je pokret'

Grupna faza Europskog nogometnog prvenstva za žene, koja je završila u nedjelju, imala je rekordnu posjećenost s gotovo pola milijuna navijača koji su prisustvovali utakmicama, a 22 od 24 utakmice bile su rasprodane.

Osim 461.582 navijača koji su prisustvovali utakmicama, bilo je i nekoliko pojedinačnih rekorda utakmica, prema UEFA-i.

Utakmica Njemačka - Danska u Baselu privukla je 34.165 navijača, što je bila najveća posjećenost u grupnoj utakmici bez domaćina i najviše gledatelja koji su prisustvovali ženskoj nogometnoj utakmici u Švicarskoj.

Više od 17 000 navijača iz Njemačke na toj utakmici bio je najveći broj gostujućih navijača koji su prisustvovali utakmici ženskog Europskog prvenstva ikad, dok je 34.063 gledatelja na utakmici Švicarske protiv Norveške bio rekordna posjećenost na utakmici švicarske ženske reprezentacije.

Prodano više od 600 tisuća ulaznica prije turnira

„Ako prije nije bilo jasno, sada je neosporno – ženski nogomet je nezaustavljiv i tu je da ostane“, rekla je u izjavi Nadine Kessler, voditeljica UEFA-inog ženskog nogometa.„Ovo je više od turnira; to je pokret, a odziv iz cijele Europe i šire dokazuje da ženski nogomet nije samo tu da ostane – on postavlja novi standard.“

Čak i prije početka turnira, za Euro 2025. prodano je više od 600.000 ulaznica, što je premašilo 574.875 prodanih ulaznica s Eura 2022. u Engleskoj.

Turnir je također bio uspješan na digitalnim platformama, s 8,4 milijuna angažmana na svojim društvenim mrežama, što je povećanje od 55 posto u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

Španjolska i Engleska postigle su po 14 golova u grupnoj fazi, izjednačivši rekord koji su Englezi postavili 2022. godine. Velšanka Jess Fishlock postala je najstarija strijelkinja Eura s 38 godina i 176 dana.

Četvrtfinale počinje u Ženevi u srijedu kada Norveška igra protiv Italije.

