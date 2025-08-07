Novi preokret u priči oko Perišića: Javio se klub s kojim ga se povezuje

Jutros je srpski Telegraf plasirao vijest kako Novi Pazar želi dovesti Ivana Perišića iz PSV-a. Činila se ta priča odmah malo nategnutom i malo vjerojatnom, a sada je i demantirana.

Naime, srpski portal sportske.net tvrdi kako im je od čelnih ljudi Novog Pazara potvrđeno da "nema ni I od istine" o napisima kako žele dovesti Ivana Perišića. Podsjetimo, Perišić je ovog ljeta produžio vjernost nizozemskom PSV-u, s kojim je potpisao novi ugovor do ljeta 2027. godine.

Odbio je i Barcelonu, a ne Novi Pazar

Ivan Perišić je u sezoni 2024./2025. upisao 35 nastupa, postigao 16 golova i 11 puta asistirao. Takve brojke nisu prošle nezapaženo i Perišića su mediji povezivali s potencijalnim transferima u veće europske klubove, a spominjao se i interes katalonskog giganta Barcelone. Španjolski i njemački izvori tvrdili su kako bi ga novi trener katalonskog kluba, Hansi Flick, s kojim je Perišić već uspješno surađivao u Bayernu, rado ponovno vidio u svojoj svlačionici.

Perišiću u Barceloni nisu mogli garantirati minute na terenu pa se odlučio ostati u PSV-u i produžio je na još dvije godine. Od odlaska u Srbiju, čini se, neće biti ništa.

