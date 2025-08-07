Štimac nije htio šutjeti: 'Čestitam im jer su izbjegli poraz. Krali su vrijeme na sve načine'

Igor Štimac nije započeo s uspjehom svoj mandat na klupi Zrinjskog. Bivši izbornik Vatrenih i proslavljeni hrvatski nogometaš i reprezentativac u četvrtak je navečer, u prvoj utakmici 3. pretkola Europske lige, na svom terenu u Mostaru odigrao 1-1 s momčadi islandskog Breidablika. Bio je to debi za hrvatskog trenera.

Breidablik je poveo golom Thomsena u 18. minuti iz 11-erca, a a izjednačio je Bilbija u 72. minuti, također iz kaznenog udarca. Zrinjski nije ponudio uvjerljivu igru, a veći dio susreta protekao je u igri na sredini terena.

Štimac je nakon utakmice stao pred kamere Arene Sport te je prokomentirao utakmicu. Štico je izjavio kako je priželjkivao bilo kakvu pobjedu, ali kako se igra i drugo poluvrijeme.

"Teška utakmica. Malo nas jesu iznenadili sa 5-4-1 i dosta dubokim blokom u kojoj mi nismo bili dovoljno pametni i kreativni da okomitim loptama pronađemo nekakve rupe. Premalo smo se kretali. Sa nešto grešaka, stvori se nervoza, onda primiš gol. Momcima nije bilo lako. Hvala publici koja nas je bodrila, tražili smo rješenje čitavo vrijeme gdje i kako se popraviti. Vidjeli ste da smo mijenjali puno bekova i uvodili ofanzivnijih igrača", rekao je Štimac u analizi utakmice.

Hrvatski trener nije bio sretan potezima protivnika i njihovoj krađi vremena, pa je optužio Islanđane za ne baš popularne nogometne poteze.

"Zadnjih 30 minuta su krali vrijeme na sve moguće načine. Čestitam im što su izbjegli poraz, koristili su sve moguće načine da dođu do pozitivnog rezultata", zaključio je Štimac.

Inače, vratar domaćih Goran Karačić dvaput je obranio penal Thomsenu, no prvi mu je poništen nakon preuranjenog izlijetanja s crte, dok je u drugom pokušaju obranio i penal i odbijanac, ali danski napadač je uspio iz treće zabiti gol za vodstvo.

Zrinjski je preuzeo inicijativu u drugom dijelu što im se isplatilo u spomenutoj 72. minuti, kada je Bilbija zabio već peti ovosezonski gol u europskim natjecanjima. Postigao je pet od ukupno sedam, koliko su Mostarci dosad zabili.

Uzvrat je na rasporedu sljedećeg četvrtka od 19.30 u Kopavoguru.

