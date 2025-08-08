Istina o Zrinjskom i Štimcu: 'U BiH se ne dolaziš dokazivati, tu se radi o nečem drugom'
Igor Musa dao je stručni komentar portalu Net.hr na utakmicu Zrinjski - Breidablik i Igoru Štimcu
Igor Štimac, proslavljeni bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac, nekadašnji izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, nije započeo s uspjehom svoj mandat na klupi Zrinjskog. Štimac je u četvrtak u prvoj utakmici 3. pretkola Europske lige na svom terenu igrao 1-1 s momčadi islandskog Breidablika.
Ovdje se radi o čistom sportskom izazovu, a svaki pravi sportaš sam se sebi dokazuje. To što je Štimac došao u Zrinjski i preuzeo prvu momčad nije stvar dokazivanja ikome, jer Štimac je čovjek koji je bio izbornik dvije reprezentacije, među njima i Hrvatske, koji je vodio puno jače klubove od Zrinjskog, koji je kao igrač osvojio broncu na SP-u s Hrvatskom i igrao na EP-u u Engleskoj 1996 na kojem se Hrvatska sjajno predstavila Europi i svijetu, igrao u Premier ligi... Ne, tu se ne radi o nikakvom dokazivanju ikom, nego o čisto sportskim i ljudskim izazovima.
Breidablik je poveo golom Thomsena u 18. minuti iz 11-erca, a a izjednačio je Bilbija u 72. minuti, također iz kaznenog udarca. Uzvratna utakmica igra se za tjedan dana na Islandu, boljeg iz ovoga dvomeča u doigravanju za Europsku ligu čeka pobjednik ogleda između nizozemskog Utrechta i švicarskog Servettea.
Bivši nogometaš Igor Musa gledao je uživo utakmicu Zrinjskog i Breidablika u Mostaru i Štimćev trenerski debi na klupi najuspješnijeg BiH kluba. Javio nam se sinoć Musa i za portal Net.hr podijelio dojmove...
"Breidablik je jednom ušao u šesnaest metara i zabio i kasnije je bila borba. Teška utakmica za Zrinjski", kaže u uvodu razgovora Igor Musa.
Kako su Musi izgledao Zrinjski i Igor Štimac u trenerskom dijelu?
"Štimac nije imao puno prostora niti vremena da nešto osmisli i momčad pripremi na tehničko-taktičkom planu, da ju na spomenutom planu digne na viši nivo. Vidjelo se da su igrači ušli s puno energije, želje i volje. Jednostavno, taj rani gol presjekao je Zrinjski i kasnije su se dosta mučili da dođu u prigode, u šanse za neke prilike. Međutim, uspjeli su izjednačiti i opet napraviti jedan rezultat koji Zrinjski drži na površini, u igri za prolaz. Imaju se čemu nadati. Realno, Zrinjski je puno kvalitetnija momčad od Breidablika i duboko sam uvjeren u prolaz Zrinjskog".
Štimac je na pressici uoči utakmice kazao kako mu je posao u Zrinjskom prilika da demantira one koji misle da nije pravi trener. Je li Štimac u Zrinjski došao kako bi se nekom ili nekima trenerski dokazao?
"Gledajte, ovdje se radi o čistom sportskom izazovu, a svaki pravi sportaš sam se sebi dokazuje. To što je Štimac došao u Zrinjski i preuzeo prvu momčad nije stvar dokazivanja ikome, jer Štimac je čovjek koji je bio izbornik dvije reprezentacije, među njima i Hrvatske, koji je vodio puno jače klubove od Zrinjskog, koji je kao igrač osvojio broncu na SP-u s Hrvatskom i igrao na EP-u u Engleskoj 1996 na kojem se Hrvatska sjajno predstavila Europi i svijetu, igrao u Premier ligi... Ne, tu se ne radi o nikakvom dokazivanju ikom, nego o čisto sportskim i ljudskim izazovima. Uvijek govorim - ako ćeš napraviti neki rezultat kao nogometaš i trener, uvijek to radiš, bilo za sebe bilo da je riječ o nekom nižem nivou, višem, jačoj ili slabijoj ligi. Sam sebi dokazuješ i potvrđuješ kvalitetu i svoj rad, tako da se isključivo o tome radi i u ovom slučaju. Mislim da dođeš u BiH ligu nešto napraviti kako bi se dokazivao nekom, nema to baš nekog smisla niti logike, nego su to sportski izazovi i jedino što je ispravno", zaključio je Igor Musa.
