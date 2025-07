Voli biti izbornik: Igor Štimac kandidat za klupu velike reprezentacije

Igor Štimac pet je godina bio izbornik reprezentacije Indije, od svibnja 2019. do lipnja 2024. godine. Očito ima neka veza između Štimca i najmnogoljudnijih zemalja svijeta jer sada je kandidat za klupu reprezentacije Kine.

Kinu je do prije mjesec dana vodio Branko Ivanković koji je smijenjen nakon što je ispao iz kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Upravo je profesor Branko za Večernji list potvrdio da je Štimac jedan od kandidata za klupu Kine.

"Da, Kinezi traže novog izbornika. Sada je privremeno postavljen Srbin Đurđević, koji je vodio njihovu selekciju U-18, a jedan od kandidata za A selekciju je i Igor Štimac. Odabir izbornika kod njih je malo dulja procedura – analize, intervjui, lobiranja raznih interesnih skupina – a ja sam naravno dao preporuku za Štimca.

On je čovjek s ogromnim iskustvom, znanjem, i sigurno im može biti od pomoći ako će nastaviti putem kojega smo moji suradnici i ja započeli. Razgovarao sam sa Štimcem o tome, on je zainteresiran", rekao je Ivanković.

Kada bi došlo do suradnje Štimca i Kine, Igor bi se mogao pohvaliti da je kao izbornik vodio dvije najmnogoljudnije zemlje svijeta, a bio je i selektor nešto manje države, Hrvatske.

