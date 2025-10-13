Hrvatska slavi, Srbija tuguje, Cibona planira budućnost... tri čina subote i nedjelje

Još jedan bogati sportski vikend je iza nas, a na terenima i borilištima u Hrvatskoj i diljem svijeta nije nedostajalo uzbuđenja. Ovaj vikend bio je u znaku kvalifikacijskih utakmica za svjetsko prvenstvo koje se igraju diljem svijeta, najbitnije događaje donosi vam Vikend Retrovizor Net.hr-a. Ovo je naš izbor najvažnijih događaja proteklog vikenda...

Hrvatska slavila protiv Gibraltara i osigurala 'plasman'

Hrvatska nogometna reprezentacija obavila je formalnost u Varaždinu te je u šestom nastupu skupine L kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine upisala petu pobjedu, svladala je Gibraltar s 3-0 (1-0).

Prvi gol na utakmici postigao je Toni Fruk u 30. minuti, što je bio njegov premijerni pogodak u reprezentativnom dresu. Sve do 78. minute bilo je minimalnih 1-0 kada je novi hrvatski gol postigao Luka Sučić. I njemu je to bio prvi gol u hrvatskom dresu. U 96. minuti je Martin Erlić zabio za konačnih 3-0 što je i njemu bio reprezentativni prvijenac.

Hrvatska je ovom pobjedom došla na milimetar do potvrde plasmana na Svjetsko prvenstvo. Hrvatska ima tri boda više od Češke, kao i četiri više od Farskih otoka. Uz to, Hrvatska ima utakmicu manje od oba rivala, ali i daleko bolju razliku pogodaka.

Nekoliko posve ludih rezultata se mora posložiti u studenome da Hrvatska sklizne s prvog mjesta ljestvice, a da se odagna i posljednji mali upitnik Hrvatska u posljednja dva ogleda mora uzeti tek jedan bod. Ispred Hrvatske su domaći dvoboj protiv Farskih otoka i za kraj gostovanje u Crnoj Gori.

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić odlučio je prije ogleda protiv Gibraltara promijeniti kompletnu udarnu momčad u odnosu na utakmicu u Pragu protiv Češke u četvrtak. Na vrata je stao Kotarski, vratio se u sastav oporavljeni Kovačić, obranu su držali Pongračić i Erlić, nakon dugo vremena je zaigrao Bradarić, kreatori su bili Baturina, Fruk i Majer, dok je u napadu bio Ivanović.

Hrvatska je, dakako, zagospodarila travnjakom od samog početka, a prvu veću šansu imao je Fruk u sedmoj minuti. Ubačaj Majera samo je kratko odbio vratar Gibraltara, ali volej pokušaj igrača Rijeke nije bio precizan, premda je situacija bila vrlo obećavajuća.

U 10. minuti je neprecizan bio Marco Pašalić nakon akcije Bradarića i Majera, dok su u 14. minuti zaprijetili gosti. U bliži kut je pucao Richards, ali spreman je na to bio Kotarski.

Uslijedila je potom još žešća ofenziva hrvatskih igrača. U 19. minuti Majer nije iskoristio pogrešku u suparničkoj obrani već je njegov udarac glavom obranio Hankins. Četiri minute kasnije okvir vrata je spasio goste, vratnicu je pogodio Marco Pašalić.

Nastavljeni su napadi Hrvatske u valovima i gosti su kapitulirali nakon pola sata igre. Nakon ubačaja Pašalića loptu je dočekao Fruk i glavom zabio za 1-0, svoj premijerni pogodak u reprezentativnom dresu. Bio je to rezultat prvih 45 minuta.

U drugom poluvremenu nastavljeni su naleti Hrvatske. U uvodnim minutama nastavka jednom je zaprijetio Luka Sučić, a dva puta Ivanović, no rezultat je i dalje bio minimalnih 1-0.

U 55. minuti dosuđen je jedanaesterac za Hrvatsku nakon prekršaja na Fruku. Loptu na bijelu točku je namjestio Majer, ali je njegov udarac zaustavio vratar Gibraltara Hankins. U 69. minuti izbornik Dalić se odlučio za potez koji vjerojatno nije bio u njegovim planovima na startu utakmice te je u igru uveo Modrića, Kramarića i Perišića.

I u završnom dijelu susreta nastavljeni su napadi Hrvatske i prilično dobre obrambene reakcije Gibraltara. U 74. minuti je pucao Pašalić, potom je pokušao Kramarić, a do drugog gola Hrvatska je stigla u 78. minuti. Nakon ubačaja Bradarića prvo je pucao Majer. Suparnički vratar je odbio do Luke Sučića koji je bio miran i precizan za 2-0.

Novu veliku šansu imala je Hrvatska u 87. minuti. Sve je sam obavio Modrić i dobro je pucao s vrha šesnaesterca, ali je suparnička obrana krajnjima naporima spriječila novi primljeni pogodak. Varaždinska je priča zaključena u 96. minuti kada je Erlić postigao pogodak za konačnih 3-0.

Dalić: Najvažnije da nema stresa u zadnjim utakmicama

Mislim da možemo reći da je to to, imamo odlazak na Svjetsko prvenstvo, rekao je Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, nakon 3-0 protiv Gibraltara u Varaždinu.

Matematički Hrvatska još nije na Svjetskom prvenstvu, a da bi se odagnao bilo kakav upitnik mora osvojiti tek jedan bod u preostala dva susreta, domaćem protiv Farskih otoka i na gostovanju kod Crne Gore.

„Ozbiljno i odgovorno smo odradili posao. Kako u utakmici protiv Gibraltara, tako i u prethodnih pet susreta. Sada moramo na isti način odraditi još preostala dva susreta da osvojimo što više bodova. Moram pohvaliti momčad za sve što je napravila i rekao sam im da čvrsto čuvaju ovo što imaju, a to je veliko zajedništvo koje se teško izgradi, a lako se izgubi“, rekao je izbornik Dalić pa se osvrnuo na to da njega i stožer čeka još dosta posla u pripremi za SP.

„Najvažnije da imamo mir. Čeka nas dosta posla, za veće domete moramo puno toga popraviti. Prije svega moramo popraviti tranziciju. Spori smo u tom segmentu, moramo biti okomitiji. Želimo naći i neke napadačke akcije, pronaći napadača koji je raznovrstan. Gibraltar? Nije lako igrati takve utakmice gdje je njih desetorica iza lopte, gdje suparnik ubija ritam. No, odigrali smo korektno. Imali smo posjed, stvarali šanse i zasluženo uzeli tri boda“, zaključio je Dalić.

Srbija: Stojković podnio ostavku

Izbornik srbijanske nogometne reprezentacije, Dragon Stojković podnio je ostavku nakon poraza svoje reprezentacije od Albanije u kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo.

Utakmica u Leskovcu završila je 1-0 pobjedom Albanije, koja je četiri boda ispred Srbije na drugom mjestu u skupini K.

S četiri boda zaostatka za drugoplasiranom Albanijom i samo tri preostale utakmice, Srbi su u ozbiljnoj opasnosti da se ne kvalificiraju ni za dodatne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026.

"Ovaj poraz nije se trebao dogoditi, stoga preuzimam odgovornost", rekao je bivši jugoslavenski napadač na konferenciji za novinare nakon utakmice. "Razgovarao sam s predsjednikom i glavnim tajnikom Nogometnog saveza Srbije i ponudio im ostavku. Neću putovati u Andoru s reprezentacijom", kasnije je objavio u izjavi za srbijanski javni emiter RTS.

Srbija će se u sljedećoj kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo suočiti s Andorom u utorak.

"Razgovarao sam i s igračima i objasnio im svoju odluku. Kad izbornik ode, to nije tragedija. Uvijek ću podržavati srpsku reprezentaciju", dodao je 60-godišnji Stojković, koji je od 2021. sjedio na klupi i predvodio reprezentaciju u 55 utakmica.

Pojedini srpski mediji navode da če Stojkovića zamijeniti Veljko Paunović, koji je nedavni odbio otkaz u Real Oviedu.

Cibona napustila ABA 2 ligu

Košarkaški klub Cibona je istupio iz ABA 2 lige, nakon odluke koja je donijeta na Skupštini kluba, objavio je zagrebački klub.

"Odluka je donesena nakon detaljne i sveobuhvatne analize sportskih, organizacijskih i financijskih okolnosti te sagledavanja šireg konteksta u kojem se Klub nalazi. U raspravi su sudjelovali predstavnici svih tijela Kluba, uz zajednički zaključak da je u ovom trenutku prioritet daljnje jačanje sportskog sustava, razvoj mladih igrača i stabilnost cjelokupnog klupskog projekta," objavili su "Vukovi".

Klub ističe kako je odluka donesena isključivo unutar Cibone, temeljem strateškog promišljanja o budućnosti i smjeru u kojem se žele razvijati kao klub s prepoznatljivim identitetom, tradicijom i europskim ambicijama.

"Cibona je kroz svoju bogatu povijest uvijek bila simbol hrvatske košarke i ime koje se poštuje na europskoj sceni. Upravo zato vjerujemo da naša budućnost pripada europskim natjecanjima, u kojima Cibona ima priliku predstavljati hrvatsku košarku na dostojanstven način, u skladu sa svojom tradicijom i ambicijama," poručili su.

Cibona je prije nešto više od 25 godina bila i pokretač Jadranske lige, koja je kasnije prerasla u ABA ligu. Nakon četvrt stoljeća klub iz Savske se povlači iz natjecanja.

"U sezoni 2025/26. Cibona će tako usmjeriti sve svoje sportske i organizacijske resurse na natjecanja u SuperSport Premijer ligi, Kupu Krešimira Ćosića i FIBA Europe Cupu, gdje će nastaviti s afirmacijom mladih igrača, uz želju da se klub vrati među nositelje europske košarke iz Hrvatske. Cibona nastavlja graditi svoju budućnost na načelima odgovornosti, transparentnosti i kontinuiteta te ostaje predana cilju da ponovno bude stabilan, kompetitivan i prepoznatljiv klub u europskim okvirima," dodaje se iz kluba.

Cibona je odluku o napuštanju ABA 2 lige donijela dva dana prije susreta prvog kola protiv TFT Mozzart Skoplja.

Podsjetimo, Cibona je nedavno protiv slovačke Prievidze izborila FIBA Eurokup, pa se nakon osam godina vratila u europska natjecanja.

Mbappe se zbog ozljede vratio u Madrid

Kapetan francuske nogometne reprezentacije Kylian Mbappe (26) propustit će utakmicu protiv Islanda zbog ozljede gležnja, objavili su "Tricolori".

Mbappe je već napustio tabor aktualnih svjetskih doprvaka i vratio se u Madrid gdje će nastaviti oporavak.

Sjajni francuski napadač se ozlijedio u 3-0 pobjedi protiv Azerbajdžana. Mbappe je u 45. minuti postigao vodeći gol na utakmici, a u 83. je zamijenjen zbog ozljede.

"Dobio je još jedan udarac u isti gležanj, vidjet ćemo kakva je situacija," kazao je francuki izbornik Didier Deschamps na konferenciji za novinare.

Mbappe, koji je zbog problema s gležnjem tijekom tjedna jedva trenirao, započeo je utakmicu na Parku prinčeva, ali je nije uspio završiti. Španjolski mediji navode kako su u Real Madridu zabrinuti za stanje svoje najveće zvijezde. Španjolci se čude zašto je odigrao gotovo cijelu utakmicu, s obzirom da je već imao problema s gležnjem.

Francuska se nalazi na vrhu skupine D s devet osvojenih bodova iz prva tri susreta. Na drugom mjestu je Ukrajina koja je u tri kola osvojila četiri boda. Slijede Island s tri i Azerbajdžan s jednim bodom. Idući susret Francuska će imati 13. listopada u Reykjaviku.

