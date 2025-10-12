Kaos u Srbiji ne prestaje! Vučić prozvao navijače, studenti mu brutalno odgovorili

Nakon poraza Srbije od Albanije (0:1) u Leskovcu, koji je gotovo ugasio nade za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026., predsjednik Aleksandar Vučić brzo je pronašao krivce, među vlastitim građanima.

Tijekom posjeta beogradskoj Klinici za ginekologiju, Vučić je pred kamerama prozvao navijače koji su se okupili ispred hotela u Nišu, gdje je reprezentacija boravila uoči utakmice.

„U Nišu se okupilo 200-300 zgubidana ispred hotela u kojem su igrači odmarali. Mislili su da su to Albanci. Nisu – to su naši blokaderi“, izjavio je Vučić, dodavši kako „voli svoju zemlju čak i kad gubi“.

Ubrzo je stigao odgovor, studenti Pravnog fakulteta u Nišu javno su poručili:

„Da, mi smo krivi što si zbog svog ega izmjestio utakmicu na onu njivu u Leskovcu i što smo golove zabili samo Andori i Latviji.“

Njihova poruka postala je viralna i dodatno zapalila tenzije u srpskom nogometu, koji je nakon ostavke izbornika Dragana Stojkovića Piksija upao u potpuni kaos.

