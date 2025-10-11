Veliki presedan Hrvatske košarke: Cibona izlazi iz ABA Lige!

Nakon tjedana neizvjesnosti i brojnih konzultacija, Cibona je donijela povijesnu odluku te zagrebački klub napušta ABA ligu.

Zbog te odluke, Vukovi neće odigrati planirani susret protiv makedonskog TFT-a, koji je trebao biti na rasporedu u ponedjeljak u 18 sati u Draženovom domu.

Cibona se nakon osam godina vratila na europsku scenu prijavom za FIBA Eurokup, ali je istodobno bila registrirana i za ABA 2 ligu te Hrvatsko prvenstvo. Takav raspored bio bi teško izvediv s obzirom na ograničeni igrački kadar i logističke mogućnosti kluba.

Kako prenose Sportske novosti, u klubu su već neko vrijeme razmatrali povlačenje iz regionalnog natjecanja, no odluku su odgodili dok nisu dobili jasan odgovor oko financijske potpore HKS-a — slične onoj koju je ranije dobila Cedevita Junior.

Naime, Cibona je za nastup u FIBA Eurokupu od Saveza zatražila 250 tisuća eura potpore, isti iznos koji je dodijeljen i Cedeviti Junior. Taj novac trebao bi predstavljati značajnu financijsku injekciju, posebno u trenutku kada biznismen Viktor Dodig ulazi u klub i priprema pretvorbu u sportsko dioničko društvo.

Cibona je u subotu prijepodne izdala i posebno priopćenje o cijeloj situaciji, koje prenosimo u cijelosti

'Na sjednici Skupštine Košarkaškog kluba Cibona, održanoj 11. listopada, donesena je odluka da Klub u natjecateljskoj sezoni 2025./26. neće nastupati u ABA 2 ligi.

Odluka je donesena nakon detaljne i sveobuhvatne analize sportskih, organizacijskih i financijskih okolnosti te sagledavanja šireg konteksta u kojem se Klub nalazi. U raspravi su sudjelovali predstavnici svih tijela Kluba, uz zajednički zaključak da je u ovom trenutku prioritet daljnje jačanje sportskog sustava, razvoj mladih igrača i stabilnost cjelokupnog klupskog projekta.

Klub ističe kako je odluka donesena isključivo unutar Cibone, temeljem strateškog promišljanja o budućnosti i smjeru u kojem želimo razvijati Cibonu kao klub s prepoznatljivim identitetom, tradicijom i europskim ambicijama.

Cibona je kroz svoju bogatu povijest uvijek bila simbol hrvatske košarke i ime koje se poštuje na europskoj sceni. Upravo zato vjerujemo da naša budućnost pripada europskim natjecanjima, u kojima Cibona ima priliku predstavljati hrvatsku košarku na dostojanstven način, u skladu sa svojom tradicijom i ambicijama.

U sezoni 2025./26. Cibona će tako usmjeriti sve svoje sportske i organizacijske resurse na natjecanja u SuperSport Premijer ligi, Kupu Krešimira Ćosića i FIBA Europe Cupu, gdje će nastaviti s afirmacijom mladih igrača, uz želju da se klub vrati među nositelje europske košarke iz Hrvatske.

KK Cibona nastavlja graditi svoju budućnost na načelima odgovornosti, transparentnosti i kontinuiteta te ostaje predana cilju da ponovno bude stabilan, kompetitivan i prepoznatljiv klub u europskim okvirima.

KK Cibona Zagreb", stoji u objavi zagrebačkog kluba.

Ovim potezom Cibona, koja je bila suosnivač ABA lige zajedno s Olimpijom, Bosnom i Budućnosti, definitivno napušta vlasničku strukturu regionalnog natjecanja.

