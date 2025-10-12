Daliću, narod je odlučio: ‘On mora igrati od prve do zadnje minute!’

Hrvatska nogometna reprezentacija obavila je formalnost u Varaždinu te je u šestom nastupu skupine L kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine upisala petu pobjedu, svladala je Gibraltar s 3-0 (1-0).

Prvi gol na utakmici postigao je Toni Fruk u 30. minuti, što je bio njegov premijerni pogodak u reprezentativnom dresu. Sve do 78. minute bilo je minimalnih 1-0 kada je novi hrvatski gol postigao Luka Sučić. I njemu je to bio prvi gol u hrvatskom dresu. U 96. minuti je Martin Erlić zabio za konačnih 3-0 što je i njemu bio reprezentativni prvijenac.

Hrvatska je ovom pobjedom došla na milimetar do potvrde plasmana na Svjetsko prvenstvo. Hrvatska ima tri boda više od Češke, kao i četiri više od Farskih otoka. Uz to, Hrvatska ima utakmicu manje od oba rivala, ali i daleko bolju razliku pogodaka.

Nekoliko posve ludih rezultata se mora posložiti u studenome da Hrvatska sklizne s prvog mjesta ljestvice, a da se odagna i posljednji mali upitnik Hrvatska u posljednja dva ogleda mora uzeti tek jedan bod. Ispred Hrvatske su domaći dvoboj protiv Farskih otoka i za kraj gostovanje u Crnoj Gori.

Navijači su se raspisali po komentarima o ovoj utakmici Hrvatske, evo nekoliko najistaknutijih:

"Nadam se da od danas Pašalić igra svaku od prve."

"Jedini koji je pokazao danas je Marco Pašalić koji mora biti u prvom sastavu svaku tekmu."

"Marco Pašalić igračina, mora igrati u 1. postavi."

"Kakve standarde je postavio tata Dalić, to nikad nitko neće."

"Rezultat OK a igra još nije na nivou."

